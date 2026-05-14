OMS acompanha a evolução do surto de hantavírusAFP
Hantavírus: OMS confirma oito casos de cepa que causou surto em navio
Número de infectados chega a 11, incluindo três mortes
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