Hantavírus matou três passageiros do cruzeiro AFP
Passageiro americano de cruzeiro afetado por hantavírus testa negativo
Paciente inicialmente apresentou um resultado 'levemente positivo'
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