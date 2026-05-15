Benjamin Netanyahu encomendou ataque em Gaza nesta sexta-feira, 15 - X (antigo Twitter)/Reprodução

Benjamin Netanyahu encomendou ataque em Gaza nesta sexta-feira, 15X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 15/05/2026 15:28

O exército de Israel anunciou, nesta sexta-feira (15), ter lançado um ataque em Gaza dirigido contra Ezzedine Al Haddad, a quem descreveu como o chefe do braço armado do movimento islamista palestino Hamas.

"Por instruções do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do ministro da Defesa Israel Katz, as FDI [exército israelense] realizaram um ataque em Gaza contra o arqui-terrorista Ezzedine Al Haddad, comandante da ala militar do Hamas e um dos principais arquitetos do massacre de 7 de outubro [de 2023]", ressaltou o exército.