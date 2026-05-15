Benjamin Netanyahu encomendou ataque em Gaza nesta sexta-feira, 15X (antigo Twitter)/Reprodução
Exército de Israel anuncia ter atacado em Gaza chefe do braço armado do Hamas
Netanyahu instruiu ofensiva
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