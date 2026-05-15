Israel afirma que continuará atacando o Hezbollah - AFP

Israel afirma que continuará atacando o HezbollahAFP

Publicado 15/05/2026 17:24

Líbano e Israel vão prorrogar seu cessar-fogo, que expiraria no próximo domingo, por mais 45 dias, anunciou o Departamento de Estado americano nesta sexta-feira (15), no segundo dia de conversas entre os dois países do Oriente Médio em Washington.

Apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 17 de abril, o exército israelense continuou atacando alvos do Hezbollah no Líbano, causando a morte de pelo menos 400 pessoas, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

"O cessar de hostilidades de 16 de abril será ampliado por 45 dias para permitir novos avanços", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Ele disse que o Departamento de Estado receberá negociações nos dias 2 e 3 de junho com o objetivo de alcançar um acordo político permanente, e que o Pentágono reunirá delegações das forças armadas dos dois países em 29 de maio.

"Esperamos que essas conversas impulsionem uma paz duradoura entre os dois países, o pleno reconhecimento da soberania e integridade territorial de cada um e o estabelecimento de uma segurança real ao longo de sua fronteira compartilhada", afirmou Pigott.

Israel afirma que continuará atacando o Hezbollah, grupo xiita que, em solidariedade ao Irã, desencadeou o conflito transfronteiriço e que não participa das negociações em Washington.