'Nós tivemos uma vitória militar total' diz Trump sobre guerra dos EUA contra o Irã - Reprodução / X

'Nós tivemos uma vitória militar total' diz Trump sobre guerra dos EUA contra o IrãReprodução / X

Publicado 15/05/2026 20:00

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o correspondente David Sanger, repórter do jornal The New York Times, de "falso" e o acusou de fazer uma cobertura "traidora" sobre a guerra no Irã.

Trump se irritou com uma pergunta de Sanger nesta sexta-feira, 15, a bordo do avião presidencial Air Force One, na volta da visita à China, e acusou o veículo e o jornalista de distorcerem fatos sobre o conflito no Oriente Médio.

O vídeo da conversa do presidente americano com a imprensa foi publicado pela Casa Branca e o trecho em que Trump interage com o jornalista está sendo compartilhado nas redes sociais. É o segundo ataque de Trump a um membro da imprensa nesta semana: na terça-feira, 12, ele chamou uma jornalista de "pessoa burra".

Na conversa com Trump, Sanger perguntou o que vem a seguir no conflito contra o Irã e quão realista era a possibilidade de novos bombardeios americanos.

"Gostaria de afirmar que, em uma determinada hora, em um determinado dia, os bombardeios vão começar", respondeu Trump. "Mas não quero dizer isso. Só posso afirmar que o Irã... Posso dizer isto com convicção muito, muito forte: o Irã nunca terá uma arma nuclear. Uma arma nuclear. Isso não vai acontecer".

O repórter insistiu no tema e questionou então qual seria a utilidade dos 38 dias de bombardeio se, na avaliação dele, o presidente não havia obtido mudanças políticas no Irã.

"Não, eu consegui. Eu tive uma vitória militar total. Mas a imprensa fake news, caras como você, escrevem de forma incorreta Você é um sujeito falso", respondeu Trump. "E caras como você escrevem sobre isso incorretamente. Nós tivemos uma vitória militar total. Destruímos toda a Marinha deles. Destruímos toda a Força Aérea deles. Destruímos todos os sistemas antiaéreos deles. Destruímos todos os radares deles".

Trump afirmou ainda que os EUA eliminaram todos os líderes do primeiro e segundo escalão do Irã, além de "vários" do terceiro. Segundo o presidente, os iranianos "estão muito confusos".

"Tivemos uma vitória total, exceto para pessoas como você, que não escrevem a verdade. Entendeu? Eu realmente acho que o que você escreve é algo meio traidor. Mas você, no The New York Times, e a CNN, eu diria que são os piores. E você deveria saber disso, David. Seus editores dizem o que você deve escrever e você escreve. Você deveria se envergonhar disso", disse o presidente americano.

Trump também falou que destruiu 85% da capacidade de fabricação de mísseis iranianos sem destruir "uma ponte". "Mas temos pontes que poderíamos destruir. Poderíamos destruir as pontes deles e a capacidade elétrica deles em dois dias. Poderíamos destruir tudo", ameaçou.

"E então eu leio o New York Times, e eles agem como se o Irã estivesse indo bem. E todo mundo sabe disso. É por isso que os assinantes de vocês caíram muito. Sabe? Os assinantes do Times despencaram porque é fake news", acusou Trump.

Trump chama jornalista de 'burra'

Na terça-feira, 12, prestes a embarcar para a China, Trump chamou uma jornalista de 'burra". "Temos um salão de festas (na Casa Branca) que está abaixo do orçamento; está sendo construído bem aqui", explicou o presidente americano. "Eu dupliquei o tamanho dele porque, obviamente, precisamos dele, e, no momento, estamos dentro do orçamento, abaixo do orçamento e adiantados em relação ao cronograma".

Em seguida, a repórter comentou que o preço da obra 'dobrou". Trump se irritou e respondeu: "Eu dupliquei o tamanho dele, sua pessoa burra. Dá para dobrar o tamanho. Você não é uma pessoa inteligente", afirmou. Ele disse ainda que os EUA terão um "salão de baile adequado para a Casa Branca".

Trump tem um histórico de ataques a profissionais da imprensa. Especificamente contra mulheres, entre casos notórios mais recentes, em novembro de 2025 ele fez uma série de insultos a jornalistas: chamou uma repórter de "estúpida" enquanto respondia a perguntas em sua residência na Flórida; criticou uma notícia do jornal The New York Times que destacava sua idade e crescentes sinais de fadiga, falando que a autora do texto era "feia"; se referiu a uma jornalista como "porquinha"; e disse que outra repórter era "uma pessoa terrível".