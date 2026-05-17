Voo da companhia aérea Qantas seguia da Austrália para os EUA - Divulgação / Qantas

Voo da companhia aérea Qantas seguia da Austrália para os EUADivulgação / Qantas

Publicado 17/05/2026 12:59

A companhia aérea australiana Qantas foi obrigada a desviar um voo com destino aos Estados Unidos depois que um passageiro mordeu uma integrante da tripulação.

O voo QF21, operado por um Boeing 787-9 de matrícula VH-ZNB, saiu de Melbourne e seguia para Dallas nesta sexta-feira (17), quando foi obrigado a fazer uma escala em Papeete, capital da Polinésia Francesa, devido ao incidente.

O homem foi contido por outros passageiros. A imprensa australiana informou que ele mordeu um membro da equipe da Qantas.

Ao desembarcar, o homem foi recebido pelas autoridades locais e informado de que foi banido de todos os voos da Qantas.

"A segurança dos nossos clientes e da nossa tripulação é a nossa prioridade número um e temos tolerância zero para comportamentos perturbadores ou ameaçadores em nossos voos", disse um porta-voz da Qantas à reportagem.