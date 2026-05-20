Murat Yakin, técnico da SuíçaFabrice Coffrini / AFP
Ao todo, 17 dos atletas chamados por Murat Yakin também estiveram na relação para o Mundial do Catar, em 2022. A seleção está no Grupo B, ao lado de Canadá, Bósnia e Catar.
Os convocados da Suíça
. Defensores: Manuel Akanji (Inter de Milão), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodríguez (Real Betis) e Silvan Widmer (Mainz);
. Meio-campistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) e Denis Zakaria (Monaco);
. Atacantes: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Dusseldorf), Ruben Vargas (Sevilla), Dan Ndoye (Nottingham Forest) e Noah Okafor (Leeds United).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.