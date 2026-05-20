Murat Yakin, técnico da SuíçaFabrice Coffrini / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
A Suíça anunciou nesta quarta-feira (20) a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo. O torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Os destaques são Granit Xhaka e Ricardo Rodríguez, recordistas de jogos pelo país.

Ao todo, 17 dos atletas chamados por Murat Yakin também estiveram na relação para o Mundial do Catar, em 2022. A seleção está no Grupo B, ao lado de Canadá, Bósnia e Catar.

Os convocados da Suíça

. Goleiros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) e Yvon Mvogo (FC Lorient);

. Defensores: Manuel Akanji (Inter de Milão), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodríguez (Real Betis) e Silvan Widmer (Mainz);

. Meio-campistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) e Denis Zakaria (Monaco);

. Atacantes: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Dusseldorf), Ruben Vargas (Sevilla), Dan Ndoye (Nottingham Forest) e Noah Okafor (Leeds United).