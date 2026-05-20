Alexander Barboza está deixando o Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Alexander Barboza está deixando o BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 20/05/2026 12:12

Rio - Vivendo uma situação complicada fora de campo, o Botafogo terá mudanças no elenco depois da Copa do Mundo. A saída de Alexander Barboza é certa e a de Danilo é muito provável, mas o Alvinegro ainda corre risco de perder mais jogadores. As informações são do portal "GE".

O clube carioca ainda enfrenta o "transfer ban" da Fifa por conta da inadimplência em relação ao pagamento de operações de compra. Com isso, no momento, não pode reforçar o elenco para a temporada atual.

A diretoria do Botafogo acredita que na pausa para a Copa do Mundo poderão chegar novos investidores para solucionar a questão da SAF, o que o elenco ainda vê com certa desconfiança. Há atraso nos direitos de imagem de abril e previsão de novo atraso em maio, além de dívidas com empresários.

Atualmente, o Alvinegro está na nona colocação do Campeonato Brasileiro e se classificou para a próxima fase na Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o clube carioca foi eliminado pela Chapecoense.