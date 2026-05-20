Alexander Barboza está deixando o BotafogoVitor Silva / Botafogo
Além de Danilo e Barboza, Botafogo teme perder outros jogadores depois da Copa
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Partida será às 21h (de Brasília), no Paraguai, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana
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Lateral uruguaio destacou importância da partida contra o Independiente Petrolero
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Com Barboza e sem Danilo, Botafogo divulga relacionados para jogo da Sul-Americana
Glorioso vai enfrentar o Independiente Petrolero (BOL) nesta quarta-feira (20), a partir das 21h (de Brasília), no Paraguai
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