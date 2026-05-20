Jogo foi cancelado por conta de protestos dos torcedores do Independiente Medellín - Jaime Sadarriaga / AFP

Jogo foi cancelado por conta de protestos dos torcedores do Independiente MedellínJaime Sadarriaga / AFP

Publicado 20/05/2026 17:59

Rio - O Flamengo será declarado vencedor e ficará com os três pontos do jogo contra o Independiente Medellín, que foi cancelado logo no começo por causa de uma grande confusão no estádio Atanasio Girardot. A Conmebol decidiu que será dada ao Rubro-Negro a vitória por W.O. Porém, pretende esperar para anunciar antes do último jogo da fase de grupos. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Segundo o repórter, a entidade prefere não divulgar o veredito no momento, pois entende que os torcedores perderiam o interesse nas partidas desta quarta-feira (20), pelo Grupo A da competição. O Flamengo enfrenta o Estudiantes, no Maracanã, e o Independiente Medellín visita o Cusco, no Peru.

Caso fosse decretada a vitória por W.O. no jogo do estádio Atanasio Girardot, em Medellín, o Flamengo entraria em campo nesta rodada já classificado para as oitavas de final da Libertadores.

Ainda sem uma decisão oficial da entidade sobre o jogo da rodada anterior, o Flamengo enfrenta o Estudiantes, da Argentina, nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro lidera o Grupo A com sete pontos.