Jogo foi cancelado por conta de protestos dos torcedores do Independiente MedellínJaime Sadarriaga / AFP
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