Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/05/2026 19:06

Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Estudiantes (ARG), nesta quarta-feira (20), e anunciou que Everton Cebolinha será desfalque. O clube informou que ele deixou a partida contra o Athletico-PR, no domingo (17), com dores no quadril. O exame de imagem, segundo o Rubro-Negro, "confirmou leve contusão na região".

Erick Pulgar e Gonzalo Plata continuam fora. Já Evertton Araújo e Jorginho, ausências diante do Furacão porque cumpriam suspensão automática no Brasileirão, estão à disposição de Leonardo Jardim para a partida da Libertadores.

Outros desfalques contra o Athletico-PR que estão de volta são: Luiz Araújo, que havia sido liberado daquela partida para resolver assuntos particulares; e De La Cruz, que havia ficado de fora por causa do gramado sintético na Arena da Baixada.

Flamengo e Estudiantes vão se enfrentar nesta quarta-feira (20), a partir das 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores.

Veja a lista de relacionados

Confira os relacionados do Mengão para a partida diante do Estudiantes, pela Libertadores! #Relacionados #FLAxEST pic.twitter.com/SG06bql5aY — Flamengo (@Flamengo) May 20, 2026

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão;

MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, De La Cruz, Evertton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá e Saúl;

ATACANTES: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.

Confira o boletim de imprensa

ERICK

Realizou trabalhos em campo na manhã desta quarta-feira.



EVERTON

Jogador deixou a última partida, contra o Athletico, com dores no quadril. Exame de imagem confirmou leve contusão na região. Atacante está em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.



PLATA

Atacante fez exercícios físicos em campo na manhã desta quarta-feira.