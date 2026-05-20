Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Estudiantes (ARG), nesta quarta-feira (20), e anunciou que Everton Cebolinha será desfalque. O clube informou que ele deixou a partida contra o Athletico-PR, no domingo (17), com dores no quadril. O exame de imagem, segundo o Rubro-Negro, "confirmou leve contusão na região".
Erick Pulgar e Gonzalo Plata continuam fora. Já Evertton Araújo e Jorginho, ausências diante do Furacão porque cumpriam suspensão automática no Brasileirão, estão à disposição de Leonardo Jardim para a partida da Libertadores.
Outros desfalques contra o Athletico-PR que estão de volta são: Luiz Araújo, que havia sido liberado daquela partida para resolver assuntos particulares; e De La Cruz, que havia ficado de fora por causa do gramado sintético na Arena da Baixada.
Flamengo e Estudiantes vão se enfrentar nesta quarta-feira (20), a partir das 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores.
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