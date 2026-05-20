Pedro decidiu para o Flamengo no Maracanã - Adriano Fontes / Flamengo

Pedro decidiu para o Flamengo no MaracanãAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 20/05/2026 23:29 | Atualizado 21/05/2026 00:40

Rio - O Flamengo conquistou de forma antecipada a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Isso porque, na noite desta quarta-feira (20), o Rubro-Negro venceu o Estudiantes por 1 a 0 no Maracanã, em partida válida pela quinta rodada do Grupo A da competição continental. Pedro anotou o único gol do jogo.

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A equipe de Leonardo Jardim chegou aos dez pontos e segue na liderança do grupo. Vale lembrar que o Fla ainda espera receber os pontos do jogo cancelado contra o Independiente Medellín.

O próximo jogo do Rubro-Negro na Libertadores será na terça-feira (26). O Flamengo vai enfrentar o Cusco no Maracanã, a partir das 21h30, pela última rodada do Grupo A.

Antes, porém, foca no Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim vai enfrentar o Palmeiras no sábado (23), a partir das 21h, no Maracanã.

O jogo

O primeiro tempo foi de pouca inspiração no Maracanã. O Rubro-Negro teve o domínio da posse de bola, mas encontrou dificuldades para destravar a partida e criar grandes oportunidades.

Não por acaso, o primeiro grande momento do Flamengo na etapa inicial veio aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Henrique caiu ao entrar na área, e o árbitro assinalou o pênalti. O VAR, porém, revisou o lance e considerou que o contato faltoso veio fora da área. Léo Pereira cobrou a falta para boa defesa de Muslera.

O time argentino, por sua vez, assustou numa cobrança de escanteio aos seis minutos. González Pírez conseguiu finalizar de cabeça, e a bola saiu com perigo para tiro de meta.

No retorno para o segundo tempo, o Flamengo ainda tinha mais posse, mas encontrava dificuldades para assustar Muslera. O primeiro lance de perigo veio aos 15 minutos, com boa cobrança de falta de Léo Pereira. A bola foi para fora, mas levou perigo.

Pouco depois, o Rubro-Negro conseguiu o gol. Em jogada individual para invadir a área, Bruno Henrique adiantou demais a bola, que tinha tudo para ficar com Muslera. O goleiro, porém, foi mal e deixou a bola viva na área. Pedro pegou o rebote e finalizou de esquerda para marcar aos 20 minutos.

O gol pareceu destravar a partida para o Flamengo. Afinal, pouco depois, Carrascal teve ótima chance com o goleiro, mas Muslera salvou. Pedro mostrou sua qualidade ao conseguir finalizar no rebote, mas a bola foi para fora. O próprio camisa 9 quase anotou uma pintura mais tarde no jogo desta noite.

O Estudiantes teve dificuldade para reagir. Na reta final, até obrigou Rossi a fazer uma boa defesa, mas foi praticamente isso.