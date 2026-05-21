Pedro comemora o gol marcado na vitória do Flamengo - Mauro Pimentel / AFP

Pedro comemora o gol marcado na vitória do FlamengoMauro Pimentel / AFP

Publicado 21/05/2026 00:22 | Atualizado 21/05/2026 00:22

Rio - Autor do gol da vitória do sobre o Estudiantes por 1 a 0 , que garantiu o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, Pedro abordou a ausência na lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O atacante admitiu que tinha a expectativa de ser chamado, mas citou que tenta tirar o lado bom de tudo o que acontece na vida e destacou que quem foi convocado mereceu a oportunidade. Ele também ressaltou que estará na torcida.

"Ah, tudo que acontece na minha vida eu tento tirar o lado bom. É claro que estava na expectativa, mas quem foi convocado também mereceu, também fez parte de todo o ciclo. Eu, infelizmente, tive uma lesão quando ia ser chamado, isso dificultou também não poder ir na Seleção. Mas fiz minha parte, estou mantendo um bom futebol, graças a Deus".

"Agora é desejar sorte para todos que vão, vou estar na torcida como mais um brasileiro. Então, agradecer a Deus por fazer parte já desse ciclo. Então, sou grato a Deus por isso. Então, eu creio também na vontade de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, se não fui é porque Deus não permitiu. Mas, eu vou estar na torcida, vou ser mais um brasileiro. E sem dúvida nenhuma, trabalhar para voltar na próxima convocação e estar na seleção".

O próximo jogo do Rubro-Negro na Libertadores será na terça-feira (26). O Flamengo vai enfrentar o Cusco no Maracanã, a partir das 21h30, pela última rodada do Grupo A.

Antes, porém, foca no Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim vai enfrentar o Palmeiras no sábado (23), a partir das 21h, no Maracanã.

"Ah, todo jogo é uma guerra. Flamengo tem uma exigência muito grande. Pelo elenco, pela grandeza do clube também. Então, todo jogo a gente lida como uma guerra. E sábado vai ser mais uma, como foi hoje também. E assim por diante. Trabalhar para evoluir. E buscar sempre melhorar para ganhar cada jogo que a gente tem pela frente".