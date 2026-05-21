Pedro comemora o gol marcado na vitória do FlamengoMauro Pimentel / AFP
Pedro relembra expectativa pela Copa, mas pontua: 'Quem foi convocado também mereceu'
Atacante do Flamengo não entrou na lista de Carlo Ancelotti, anunciada na segunda-feira (18)
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