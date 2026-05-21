Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Mauro Pimentel / AFP

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoMauro Pimentel / AFP

Publicado 21/05/2026 01:06 | Atualizado 21/05/2026 01:07

Rio - Leonardo Jardim exaltou Pedro durante a entrevista coletiva concedida após a vitória sobre o Estudiantes por 1 a 0 , que garantiu o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. O atacante foi o autor do único gol do jogo. Na conversa com os jornalistas, o técnico também lamentou a ausência do jogador na lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

"O Pedro é um jogador especial. Acho que no Brasil não há nenhum jogador com as características dele e com o repertório dele em termos técnicos. Com certeza que há jogadores mais rápidos do que ele, há jogadores mais fortes do que ele. Mas em termos de repertório técnico... E teve um jogador que foi o Berbatov, que se associava-se muito a qualidade que o Pedro tem. É uma pena não vê-lo nesta primeira chamada à Seleção".

O treinador também explicou o plano para o jogo desta quarta-feira (20), contra o Estudiantes. Jardim mostrou como tentou aproveitar o que viu ser uma fragilidade do Estudiantes.

"Em termos estratégicos, sabíamos que essa equipe normalmente ataca mais pelo lado direito. Eles atacam mais, mas também são mais frágeis em termos defensivos. Colocamos um jogador mais ofensivo no corredor para aproveitar essas fragilidades em termos defensivos deles. E, em termos ofensivos do Estudiantes, tivemos sempre o Jorginho a dar uma ajuda ali no lado esquerdo ao Ayrton. E, por isso, acabamos por liberar, o ponta vinha para dentro, o lateral que ia por fora, a gente acabava por equilibrar o jogo e ajustar o Bruno".

"Eles tentavam arriscar, e a gente arriscava ainda mais em cima deles. Por isso acabou funcionando, tivemos dois outros bons movimentos nas costas e foi uma ideia para resolvermos o jogo dentro dos jogadores que tínhamos disponíveis. Como vocês viram, hoje precisamos utilizar o Varela de ponta direita".