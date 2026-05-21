Plata em ação no treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Plata em ação no treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 21/05/2026 16:08

Rio - Flamengo pode ter retorno importante nos próximos dias. Gonzalo Plata esteve presente na atividade da manhã no Ninho do Urubu com os jogadores que foram reservas contra os argentinos. A expectativa do clube é contar com o equatoriano no duelo contra o Palmeiras no próximo fim de semana.

Plata está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo. Na ocasião, o atleta se machucou no duelo contra o Grêmio, no dia 15 de maio, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O equatoriano perdeu os últimos três jogos da equipe, incluindo a eliminação para o Vitória na Copa do Brasil, na derrota por 2 a 0.



Além de Plata, outro nome que pode estar disponível para o duelo é Erick Pulgar. O chileno é ausência no clube desde abril, quando sofreu uma lesão no ombro direito e ficou fora das últimas 13 partidas.