Lucas Paquetá em jogo contra o Estudiantes: camisa 20 é um dos convocados que desfalcarão o FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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O Flamengo garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores e poderá poupar jogadores na última rodada. O alívio na maratona, entretanto, poderia ser maior caso o pedido de adiamento do jogo contra o Coritiba, no dia 30, fosse acatado pela CBF.
Mais do que o descanso, a maior preocupação no clube é com o fato de ter quase um time todo de desfalques por causa da Copa do Mundo. Isso porque os possíveis nove convocados do clube já estarão com suas seleções durante a 18ª rodada do Brasileirão.
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Diante do cenário em meio à disputa pelo título, o técnico Leonardo Jardim mostra preocupação e fez um pedido à CBF.
"Tem o jogo da Libertadores que podemos aproveitar para rodar alguns jogadores e depois os convocados vão embora. Eu acho que tem que ter um bom senso. Já trabalhei em alguns lugares que se tem cinco convocados o jogo é adiado. Isso é uma coisa do bom senso, não podemos limitar uma equipe em nove jogadores e querer que ela compita de igual para igual", afirmou em coletiva o técnico português.
Entretanto, diante do calendário apertado, a CBF não vê outra data alternativa para poder adiar os jogos de Flamengo e Palmeiras. Segundo o site 'Uol', o clube paulista fez o pedido há algumas semanas e ouviu que a rodada estaria mantida.

Os convocados do Flamengo para a Copa do Mundo

Pelo Rubro-Negro, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá foram convocados para a seleção brasileira. Além deles, Carrascal (Colômbia), Gonzalo Plata (Equador) e Arrascaeta, Varela e De La Cruz (Uruguai) também devem ser confirmados nos próximos dias nas listas de 26 jogadores de seus países.
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Próximos jogos do Rubro-Negro

Antes de enfrentar o Coritiba, o Flamengo possui mais dois jogos pela frente. No sábado (23), enfrenta o Palmeiras no duelo direto pela liderança do Brasileirão, às 21h (de Brasília), no Maracanã.
Na sequência, o adversário na terça-feira (26) será o Cusco, do Peru, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo no Maraca será às 21h30. 
 
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Lucas Paquetá em jogo contra o Estudiantes: camisa 20 é um dos convocados que desfalcarão o Flamengo
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