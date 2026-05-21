Cristian Araújo é o novo reforço do FlamengoDivulgação/ Flamengo

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Rio - O Flamengo oficializou nesta quinta-feira (21) a contratação do meia Cristian Araújo, joia do Mirassol. O meia, de 16 anos ,assinou vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2028 e irá reforçar o sub-20 da equipe carioca.
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O Flamengo venceu a concorrência do Grupo City, que também monitorava o meia. O jogador foi um dos destaques da última Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Mirassol. Com apenas 15 anos, Cristian era o camisa 10 da equipe e deu uma assistência na vitória sobre o Forte-ES, na primeira rodada.

O clube carioca vem investindo na base nesta temporada. Recentemente, o Rubro-Negro também anunciou as contratações do volante Pedro Henrique, do Paysandu, do lateral-esquerdo Gustavo Ramirez, do Mirassol, do meia Juan Sayago, do River Plate, e dos atacantes Josmar, do Avaí, e Diego Reyes, do América-MEX.
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No momento, o Flamengo está em 11º lugar, com 17 pontos, um a menos que o Bragantino, que fecha o G-8, zona de classificação para as quartas de final. O próximo compromisso do sub-20 será na próxima quarta-feira (27), contra o América-MG, às 15h (de Brasília), no estádio Castor Cifuentes.
 
 