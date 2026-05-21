Flamengo foi campeão da Libertadores da América 2025 - Luiz Acosta

Flamengo foi campeão da Libertadores da América 2025Luiz Acosta

Publicado 21/05/2026 11:01 | Atualizado 21/05/2026 11:08

Rio - O Flamengo é o clube brasileiro com mais títulos da Libertadores. Porém, nos anos em que o Rubro-Negro faturou a competição, algo realmente muito importante aconteceu logo depois e mudou a história do mundo. Foi assim em 1981, 2019 e 2022. Recentemente, o clube carioca foi campeão novamente no ano passado. A impressão é que o "planeta capota" toda vez que o Flamengo se torna Rei da América. Não é apenas futebol. É uma força misteriosa que parece alterar os rumos da história da humanidade. Vamos relembrar esses acontecimentos.

Flamengo conquistou a Libertadores pela primeira vez em 1981 Reprodução

1981

No ano em que a equipe comandada por Zico venceu a Libertadores e também o Mundial de Clubes, alguns acontecimentos impressionantes ocorreram logo depois da conquista no fim de novembro.

Guerra das Malvinas

Conflito armado entre a Argentina e o Reino Unido pelo controle das Ilhas Malvinas e Geórgia do Sul, iniciado em abril e encerrado em junho de 1982.

Lançamento de Thriller

Em novembro de 1982, Michael Jackson lançou o álbum que se tornaria o mais vendido de todos os tempos, consolidando-o definitivamente como o "Rei do Pop"

2019

Depois de 38 anos de espera, o Flamengo virou o jogo contra o River Plate em Lima. O que aconteceu com o planeta Terra imediatamente depois?

Flamengo celebra título de 2019 AFP

Pandemia

Apenas semanas após a final contra o clube argentino, os primeiros casos de Covid-19 surgiram, mudando a rotina de toda a humanidade.

Assassinato de George Floyd

O assassinato de George Floyd por um policial em Minneapolis desencadeou protestos históricos do movimento Black Lives Matter por justiça racial e igualdade nos Estados Unidos e ao redor do mundo.

Adiamento dos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram adiados em março de 2020 devido à pandemia de Covid-19 Realizado de 23 de julho a 8 de agosto de 2021, o evento manteve o nome "Tóquio 2020" por motivos de marketing e branding, marcando o primeiro adiamento na história da era moderna das Olimpíadas.

2022

Em 2022, o Gabigol decidiu mais uma vez e o Flamengo ergueu o Tri na Copa Libertadores. Novamente, o que aconteceu logo depois foram acontecimentos históricos.

Flamengo celebra o título da Libertadores de 2022 Luis Acosta / AFP

Morte de Pelé

Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, às 15h27, aos 82 anos. A morte do "Rei do Futebol" ocorreu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência da falência de múltiplos órgãos causada pela progressão de um câncer de cólon.

Atos antidemocráticos

O dia 8 de janeiro de 2023 ficou marcado na história recente do Brasil pelos ataques antidemocráticos às sedes dos Três Poderes da República, em Brasília. Naquela data, uma multidão de manifestantes extremistas invadiu e depredou o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Guerra Israel-Hamas

A guerra entre Israel e o Hamas teve início em 7 de outubro de 2023, após um ataque terrorista coordenado do grupo islâmico contra o sul de Israel, resultando na morte de cerca de 1.200 pessoas e no sequestro de 251 reféns. Em resposta, as forças militares de Israel iniciaram uma massiva ofensiva aérea e terrestre na Faixa de Gaza, gerando uma grave crise humanitária na região.

Ano mais quente da história

O ano foi classificado como o mais quente da história, impulsionado pelo fenômeno El Niño e pelo aquecimento global. Posteriormente acabou sendo ultrapassado por 2024.

2025

O Flamengo conquistou o título da Copa Libertadores da América em 2025. O Rubro-Negro garantiu o seu tetracampeonato ao derrotar o Palmeiras por 1 a 0 na grande final, disputada no Estádio Monumental de la U, em Lima, no Peru.

Flamengo foi campeão da Libertadores da América 2025 Luiz Acosta

Morte de líder supremo do Irã

O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, morreu no dia 28 de fevereiro de 2026, vítima de um bombardeio conduzido em uma operação militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel em Teerã. A morte foi confirmada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e corroborada pela mídia estatal iraniana. Ele ocupava a função desde 1989.

Missão Artêmis

A missão Artemis II da NASA foi lançada com sucesso em 1º de abril de 2026 e concluída em 10 de abril de 2026. A tripulação de quatro astronautas viajou a bordo da nave Orion, realizando o primeiro voo tripulado ao redor da Lua em mais de 50 anos.