Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020 e virou titular incontestável - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020 e virou titular incontestávelGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/05/2026 16:31

admitiu que não imaginava que pudesse chegar tão longe diante de algumas dificuldades na carreira.

Léo Pereira vive o auge de uma carreira de jogador, ao realizar o sonho de chegar à Copa do Mundo. Convocado por Ancelotti , o zagueiro do Flamengo celebrou a oportunidade especial, mas tambémdiante de algumas dificuldades na carreira.



"Se eu pudesse escrever esse roteiro, em algum momento na minha carreira, era improvável até que eu fosse titular do Flamengo. Do jeito que foi o processo, que as coisas aconteceram na minha carreira, é muito difícil explicar. Sou muito grato por cada oportunidade", afirmou na zona mista após a vitória do Flamengo sobre o Estudiantes por 1 a 0, pela Libertadores.

Chegar à seleção brasileira foi uma prêmio à perseverança. Afinal, Léo Pereira viveu momentos complicados no início pelo Flamengo, quando estava em baixa com a torcida diante de atuações irregulares.



Mesmo diante de um desafio que poderia ser determinante para a carreira, ele ganhou confiança aos poucos, recuperou espaço no time titular e caiu nas graças dos rubro-negros. Mas a primeira convocação demorou e já parecia distante, até ser chamado por Ancelotti pela primeira vez para os dois amistosos de março deste ano.



Mesmo com pouco tempo de trabalho, o zagueiro do Flamengo conseguiu convencer o técnico italiano e furou a fila de zagueiros para ir à Copa do Mundo.



"Feliz demais. Eu devo muito isso à minha família, aos meus companheiros, que tão no dia a dia, ao clube, que me dá total suporte para o meu trabalho. É um sonho realizado, um sonho de infância, mas tenho compromisso ainda com o Flamengo, jogos muito importantes", disse.



Duas partidas pelo Flamengo antes da Copa

Perto de realizar mais um sonho, Léo Pereira se coloca à disposição para os últimos jogos do Rubro-Negro antes da apresentação à seleção brasileira. Depois de enfrentar o Estudiantes, ele será titular novamente contra o Palmeiras, no sábado às 21h, pelo Brasileirão, e deve ser liberado do confronto contra o Cusco, terça-feira (26), pela Libertadores.



Além disso, contra o Coritiba, no dia 30, o zagueiro já estará treinando com a seleção brasileira na Granja Comary.

“É um momento extraordinário da minha vida, com certeza. Mas a gente sabia que tinha que desligar da convocação e pensar no jogo. Esses três pontos eram fundamentais para a gente decidir o mata-mata em casa. Saímos muito felizes por todo o contexto”, celebrou o defensor.