Lance do jogo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão de 2025 - Gilvan de Souza/Flamengo

Lance do jogo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão de 2025Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/05/2026 21:03

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (21), a escala de arbitragem para o jogo entre Flamengo e Palmeiras, que acontecerá no sábado (23). O árbitro será Davi De Oliveira Lacerda (ES).

Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR) serão os árbitros assistentes. Já Paulo Roberto Alves Junior (PR) foi escalado como o quarto árbitro. Caio Max Augusto Vieira (GO) foi escolhido como o VAR do jogo.

Flamengo e Palmeiras vão medir forças no sábado (23), a partir das 21h, no Maracanã. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atual campeão, o Rubro-Negro soma 31 pontos, aparece na segunda colocação e tem um jogo a menos na competição. Já o Palmeiras lidera o campeonato com 35 pontos.