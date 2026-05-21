Museu Flamengo realiza exposição com as sete taças conquistadas em 2025, no Via Parque Shopping - Divulgação

Museu Flamengo realiza exposição com as sete taças conquistadas em 2025, no Via Parque ShoppingDivulgação

Publicado 21/05/2026 20:48

O torcedor rubro-negro terá uma grande oportunidade de ver de perto e fazer um registro com as sete taças que coroaram o vitorioso ano de 2025. A partir desta sexta-feira (22), o Museu Flamengo apresentará a exposição '2025, o Ano da Hegemonia Rubro-Negra', com direito a encontros presenciais com ídolos do clube no Via Parque Shopping, localizado na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

Além de ter a chance única de posar ao lado dos troféus da Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Carioca, Taça Guanabara, Derby das Américas e Copa Challenger, o torcedor também poderá assistir a um filme em 360° que recria os momentos decisivos da temporada 2025 a partir da perspectiva dos jogadores dentro de campo. O acervo histórico das competições completa a 'viagem' pela temporada que mudou o patamar do Mais Querido.



Outro grande destaque da programação é o encontro com ídolos históricos do clube para sessões de fotos e autógrafos. Nomes como Petkovic, Rondinelli, Nélio, Joel Santana, Jean, Mozer, Andrade, Uri Geller e Lê estão entre os confirmados. Alguns deles marcaram presença no evento de inauguração do espaço, ontem.

"A gente já tinha esse convívio com a Nação Rubro-Negra na Gávea. Mas, como o museu está fechado por causa de uma obra, esse espaço aqui é maravilhoso. A gente pega um público diferente, mais da Zona Oeste. Então a gente está aqui, sempre disponível para a torcida do Flamengo", disse o ex-zagueiro Mozer ao O DIA.



A abertura ao público acontece nesta sexta-feira (22), a partir de 12h (de Brasília), e estará disponível para visitação por dois meses. Os torcedores podem adquirir ingressos no site museuflaimersivo.eleventickets.com ou direto na bilheteria do Via Parque Shopping.



Confira o calendário de presença dos ídolos rubro-negros:



- 22/05 (sexta) – Rondinelli

- 23/05 (sábado) – Nélio

- 24/05 (domingo) – Petkovic

- 26/05 (terça) – Joel Santana

- 27/05 (quarta) – Jean

- 28/05 (quinta) – Mozer

- 29/05 (sexta) – Andrade

- 30/05 (sábado) – Uri Geller

- 31/05 (domingo) – Lê



SERVIÇO:



Exposição: '2025, o Ano da Hegemonia Rubro-Negra'

Local: Via Parque Shopping – Avenida Ayrton Senna, 3000

Pré-venda: museuflaimersivo.eleventickets.com

Abertura ao público: 22/05

Horários Exposição: Segunda a domingo, das 12h às 18h

Horários Encontro da Nação: Terça a domingo, das 18h às 21h



VALORES:



Exposição

- Inteira: R$ 60

- Meia e Sócio-Torcedor: R$ 30

- Combo Família (2 inteiras + 2 meias): R$ 150

- Gratuidade: até 6 anos



Encontro da Nação + Exposição

- Inteira: R$ 90

- Meia e Sócio-Torcedor: R$ 45

- Combo Família (2 inteiras + 2 meias): R$ 240

- Gratuidade: até 6 anos



Descontos para grupos: acima de 10 pessoas (20%) | acima de 50 pessoas (30%).