Museu Flamengo realiza exposição com as sete taças conquistadas em 2025, no Via Parque ShoppingDivulgação
Outro grande destaque da programação é o encontro com ídolos históricos do clube para sessões de fotos e autógrafos. Nomes como Petkovic, Rondinelli, Nélio, Joel Santana, Jean, Mozer, Andrade, Uri Geller e Lê estão entre os confirmados. Alguns deles marcaram presença no evento de inauguração do espaço, ontem.
A abertura ao público acontece nesta sexta-feira (22), a partir de 12h (de Brasília), e estará disponível para visitação por dois meses. Os torcedores podem adquirir ingressos no site museuflaimersivo.eleventickets.com ou direto na bilheteria do Via Parque Shopping.
Confira o calendário de presença dos ídolos rubro-negros:
- 22/05 (sexta) – Rondinelli
- 23/05 (sábado) – Nélio
- 24/05 (domingo) – Petkovic
- 26/05 (terça) – Joel Santana
- 27/05 (quarta) – Jean
- 28/05 (quinta) – Mozer
- 29/05 (sexta) – Andrade
- 30/05 (sábado) – Uri Geller
- 31/05 (domingo) – Lê
SERVIÇO:
Exposição: '2025, o Ano da Hegemonia Rubro-Negra'
Local: Via Parque Shopping – Avenida Ayrton Senna, 3000
Pré-venda: museuflaimersivo.eleventickets.com
Abertura ao público: 22/05
Horários Exposição: Segunda a domingo, das 12h às 18h
Horários Encontro da Nação: Terça a domingo, das 18h às 21h
VALORES:
Exposição
- Inteira: R$ 60
- Meia e Sócio-Torcedor: R$ 30
- Combo Família (2 inteiras + 2 meias): R$ 150
- Gratuidade: até 6 anos
Encontro da Nação + Exposição
- Inteira: R$ 90
- Meia e Sócio-Torcedor: R$ 45
- Combo Família (2 inteiras + 2 meias): R$ 240
- Gratuidade: até 6 anos
Descontos para grupos: acima de 10 pessoas (20%) | acima de 50 pessoas (30%).
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