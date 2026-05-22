Flamengo deve ir com Pedro e Paquetá contra o Palmeiras, com Bruno Henrique como opção no banco - Adriano Fontes / Flamengo

Flamengo deve ir com Pedro e Paquetá contra o Palmeiras, com Bruno Henrique como opção no bancoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 22/05/2026 14:06

assumir virtualmente a liderança do Brasileirão.

Flamengo se garantiu como primeiro colocado do grupo A e chegará à última rodada como dono da melhor campanha da Libertadores de 2026. Mas antes de enfrentar o Cusco na terça-feira (26), o Rubro-Negro buscará outro objetivo estipulado pela comissão técnica: vencer o Palmeiras no sábado (23), às 21h (de Brasília) no Maracanã, e

A quatro pontos do rival paulista, o time de Leonardo Jardim não consegue ultrapassá-lo nesta rodada. Mas se vencer, ficará a apenas um ponto de distância, com uma partida a menos.



Ou seja, uma vitória garante ao Flamengo a melhor campanha do campeonato, com aproveitamento melhor que o Palmeiras. E também, na teoria, com a possibilidade a assumir a liderança se vencer este jogo atrasado, ainda sem data para acontecer, contra o Mirassol, no Maracanã.



Flamengo pode botar pressão no rival

Além da tabela, o confronto entre os dois primeiros colocados também tem importância psicológica. Afinal, o clube paulista vive momento de instabilidade na temporada, com apenas duas vitórias nos últimos sete jogos.



Pelo Brasileirão, o time de Abel Ferreira não vence há três rodadas e vê o português cada vez mais pressionado pelo torcedor pelo futebol ruim apresentado. Diante deste cenário, o Rubro-Negro pode confirmar o bom momento na competição e ainda contribuir para tumultuar ainda mais o ambiente do rival.



Vitórias recentes e invencibilidade no Brasileirão

Em outra frente, o Flamengo tem um histórico a preservar. Isso porque não perde para o Palmeiras no Brasileirão desde 2017. São 16 partidas de invencibilidade, contando as duas vitórias na campanha do título de 2025.



Soma-se a esses resultados o título conquistado da Libertadores do ano passado, com o 1 a 0, gol de Danilo. Esse foi o último confronto entre os dois.