Saúl em treino no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira (21)Adriano Fontes / Flamengo
Apesar disso, o Rubro-Negro confia na recuperação do atleta, contratado em julho de 2025. O técnico Leonardo Jardim destacou, em coletiva de imprensa, como o atleta tem se sacrificado pela equipe e destacou o seu empenho.
"O Saúl disse recentemente que tem dificuldades e que está jogando no sacrifício. Eu dei os parabéns depois do jogo com Athletico porque ele se sacrificou. Ele não está habituado com essa exigência. Hoje eu tinha o De la Cruz, que não jogou domingo. Temos que valorizar quando os jogadores têm atitudes corretas. Espero que consigamos recuperar o Saúl porque ele tem se sacrificado pela equipe", disse.
LEIA MAIS: Conmebol dá vitória ao Flamengo em jogo da Libertadores que foi cancelado
Ano conturbado
Ele só voltou a campo contra o Bahia, em 19 de abril, quando entrou em campo por apenas 10 minutos e deu uma assistência para Paquetá, na vitória por 2 a 0 no Maracanã.
Na ocasião, o atleta revelou que passava por um momento difícil, pois seu filho, Enzo, de 2 anos, estava na UTI. "Dormiu os últimos três dias no hospital, e tive que jogar hoje. Foi pesado, mas consegui desfrutar", disse. Enzo recebeu alta dias depois.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.