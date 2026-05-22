Saúl em treino no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira (21) - Adriano Fontes / Flamengo

Saúl em treino no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira (21)Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 22/05/2026 09:35





Apesar disso, o Rubro-Negro confia na recuperação do atleta, contratado em julho de 2025. O técnico Leonardo Jardim destacou, em coletiva de imprensa, como o atleta tem se sacrificado pela equipe e destacou o seu empenho.



"O Saúl disse recentemente que tem dificuldades e que está jogando no sacrifício. Eu dei os parabéns depois do jogo com Athletico porque ele se sacrificou. Ele não está habituado com essa exigência. Hoje eu tinha o De la Cruz, que não jogou domingo. Temos que valorizar quando os jogadores têm atitudes corretas. Espero que consigamos recuperar o Saúl porque ele tem se sacrificado pela equipe", disse.



LEIA MAIS: Conmebol dá vitória ao Flamengo em jogo da Libertadores que foi cancelado Rio - O meia Saúl, do Flamengo, ainda não encontrou a sua melhor forma após retornar do tratamento da cirurgia no calcanhar esquerdo, que o deixou fora de combate nos quatro primeiros meses de 2026. O jogador disputou seis partidas no ano e ficou no banco de reservas em três dos últimos quatro jogos. Ele começou como titular contra o Athletico-PR e teve uma atuação apagada.Apesar disso, o Rubro-Negro confia na recuperação do atleta, contratado em julho de 2025. O técnico Leonardo Jardim destacou, em coletiva de imprensa, como o atleta tem se sacrificado pela equipe e destacou o seu empenho."O Saúl disse recentemente que tem dificuldades e que está jogando no sacrifício. Eu dei os parabéns depois do jogo com Athletico porque ele se sacrificou. Ele não está habituado com essa exigência. Hoje eu tinha o De la Cruz, que não jogou domingo. Temos que valorizar quando os jogadores têm atitudes corretas. Espero que consigamos recuperar o Saúl porque ele tem se sacrificado pela equipe", disse.

Ano conturbado

Depois de disputar a final da Copa Intercontinental contra o PSG em dezembro, Saúl, de 31 anos, realizou uma cirurgia no calcanhar esquerdo no início de janeiro para corrigir um problema médico que lhe causava dores há cerca de três meses.



Ele só voltou a campo contra o Bahia, em 19 de abril, quando entrou em campo por apenas 10 minutos e deu uma assistência para Paquetá, na vitória por 2 a 0 no Maracanã.



Na ocasião, o atleta revelou que passava por um momento difícil, pois seu filho, Enzo, de 2 anos, estava na UTI. "Dormiu os últimos três dias no hospital, e tive que jogar hoje. Foi pesado, mas consegui desfrutar", disse. Enzo recebeu alta dias depois.