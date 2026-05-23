Léo Pereira em treino do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

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Rio - O zagueiro Léo Pereira, de 30 anos, viveu uma das maiores voltas por cima de um atleta na história do Flamengo. Muito criticado no começo, o defensor se transformou em um dos ídolos do clube e agora foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Porém, o começo complicado o fez ter dificuldades no Rubro-Negro. Ele não conseguia se divertir nas partidas.
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Em entrevista à Fla TV, Léo Pereira contou que em seu primeiro título da Libertadores em 2022, ele estava bastante tenso em campo. Na segunda conquista, em 2025, contra o Palmeiras, sua postura era outra. Por conta da pressão que viveu nos primeiros anos de clube.
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"Antigamente não conseguia me divertir, era uma cobrança muito grande que eu tinha comigo mesmo de só mostrar, de mostrar o meu melhor, performar o tempo inteiro. Eu não conseguia aproveitar. De repente, falei: ‘caramba’. Hoje me cobro muito, só que hoje eu consigo desfrutar muito mais. Depois, quando acaba o jogo, eu vou me cobrar. Dentro do jogo, eu tento curtir aproveitar mesmo", disse.
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Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020, em operação junto ao Athletico-PR. Depois de altos e baixos, o defensor se firmou no Rubro-Negro a partir de 2022, se tornou referência e um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube carioca.
 