Léo Pereira em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Pereira em treino do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/05/2026 10:54

Rio - O zagueiro Léo Pereira, de 30 anos, viveu uma das maiores voltas por cima de um atleta na história do Flamengo. Muito criticado no começo, o defensor se transformou em um dos ídolos do clube e agora foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Porém, o começo complicado o fez ter dificuldades no Rubro-Negro. Ele não conseguia se divertir nas partidas.

Em entrevista à Fla TV, Léo Pereira contou que em seu primeiro título da Libertadores em 2022, ele estava bastante tenso em campo. Na segunda conquista, em 2025, contra o Palmeiras, sua postura era outra. Por conta da pressão que viveu nos primeiros anos de clube.

"Antigamente não conseguia me divertir, era uma cobrança muito grande que eu tinha comigo mesmo de só mostrar, de mostrar o meu melhor, performar o tempo inteiro. Eu não conseguia aproveitar. De repente, falei: ‘caramba’. Hoje me cobro muito, só que hoje eu consigo desfrutar muito mais. Depois, quando acaba o jogo, eu vou me cobrar. Dentro do jogo, eu tento curtir aproveitar mesmo", disse.

Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020, em operação junto ao Athletico-PR. Depois de altos e baixos, o defensor se firmou no Rubro-Negro a partir de 2022, se tornou referência e um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube carioca.