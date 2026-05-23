Léo Pereira em treino do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo
Léo Pereira afirma que demorou para conseguir se divertir em jogos do Flamengo: 'Muita pressão'
Zagueiro, de 30 anos, viveu volta por cima no clube
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