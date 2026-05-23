Cristiano Ronaldo é jogador do Al-Nassr - Divulgação/X @AlNassrFC_EN

Cristiano Ronaldo é jogador do Al-NassrDivulgação/X @AlNassrFC_EN

Publicado 23/05/2026 13:15

Rio - O atacante Cristiano Ronaldo consolidou mais uma marca histórica fora dos gramados ao faturar US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,51 bilhão) no último ano, mantendo-se no topo do ranking anual da revista "Forbes" pela quarta vez consecutiva, a sexta na carreira. O feito, alcançado logo após o título do Campeonato Saudita com o Al-Nassr, iguala o craque a Michael Jordan, deixando-o atrás apenas do golfista Tiger Woods, que liderou a lista sete vezes.



Os ganhos do português vêm de US$ 235 milhões em salários na Arábia Saudita e US$ 65 milhões em contratos publicitários. Com mais de um bilhão de seguidores nas redes sociais, o astro tem patrocínios de marcas multinacionais, como a Nike. O montante nominal de Ronaldo empata com o recorde histórico estabelecido pelo boxeador Floyd Mayweather em 2015.



A diferença para os demais competidores é expressiva: o faturamento do português é 76% maior que o do segundo colocado, o pugilista mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, que recebeu US$ 170 milhões. O argentino Lionel Messi, do Inter Miami, aparece na terceira posição com US$ 140 milhões, menos da metade dos ganhos do rival.



O Top 10 é dominado por astros do basquete americano e de outras modalidades globais. LeBron James ocupa a quarta posição (US$ 137,8 milhões), seguido pelo destaque do beisebol Shohei Ohtani (US$ 127,6 milhões) e por Stephen Curry (US$ 124,7 milhões). O golfista John Rahm (US$ 107 milhões), o atacante Karim Benzema (US$ 104 milhões), o ala Kevin Durant (US$ 103,8 milhões) e o piloto Lewis Hamilton (US$ 100 milhões) completam o grupo dos dez primeiros.



Já o futebol brasileiro conta com apenas um representante entre os 50 atletas mais bem pagos do planeta. Prestes a disputar uma Copa do Mundo pela Seleção no próximo mês, o atacante Vini Jr figura na 34ª colocação geral, com rendimentos avaliados em US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 302 milhões).