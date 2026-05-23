Cristiano Ronaldo é jogador do Al-NassrDivulgação/X @AlNassrFC_EN
Os ganhos do português vêm de US$ 235 milhões em salários na Arábia Saudita e US$ 65 milhões em contratos publicitários. Com mais de um bilhão de seguidores nas redes sociais, o astro tem patrocínios de marcas multinacionais, como a Nike. O montante nominal de Ronaldo empata com o recorde histórico estabelecido pelo boxeador Floyd Mayweather em 2015.
O Top 10 é dominado por astros do basquete americano e de outras modalidades globais. LeBron James ocupa a quarta posição (US$ 137,8 milhões), seguido pelo destaque do beisebol Shohei Ohtani (US$ 127,6 milhões) e por Stephen Curry (US$ 124,7 milhões). O golfista John Rahm (US$ 107 milhões), o atacante Karim Benzema (US$ 104 milhões), o ala Kevin Durant (US$ 103,8 milhões) e o piloto Lewis Hamilton (US$ 100 milhões) completam o grupo dos dez primeiros.
Já o futebol brasileiro conta com apenas um representante entre os 50 atletas mais bem pagos do planeta. Prestes a disputar uma Copa do Mundo pela Seleção no próximo mês, o atacante Vini Jr figura na 34ª colocação geral, com rendimentos avaliados em US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 302 milhões).
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