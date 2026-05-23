Matheus Gonçalves recebe prêmio de melhor em campo pelo Al-Ahli - Divulgação / Al-Ahli

Matheus Gonçalves recebe prêmio de melhor em campo pelo Al-Ahli Divulgação / Al-Ahli

Publicado 23/05/2026 13:05

Arábia Saudita - O Al-Ahli encerrou a temporada com vitória por 4 a 1 sobre o Al-Hazem, nesta última quarta-feira (20), e o brasileiro Matheus Gonçalves foi um dos grandes destaques da partida. O atacante marcou o quarto gol da equipe, participou diretamente do terceiro ao fazer grande jogada pelo lado direito que resultou em gol contra, e foi eleito o melhor em campo. Com o resultado, o clube confirmou a terceira colocação na Saudi Pro League.



“Feliz demais por terminar a temporada dessa maneira, ajudando o time com gol, participação direta em outro lance e uma grande vitória. Foi um ano muito importante para mim, de adaptação, crescimento e conquistas. Vestir a camisa do Al-Ahli nessa primeira temporada foi especial, ainda mais com o título da Champions Asiática. Sou grato por tudo que vivi aqui até agora”, destacou Matheus Gonçalves.



Contratado no início da temporada, Matheus encerra seu primeiro ano pelo Al-Ahli com 34 partidas disputadas, quatro gols e quatro assistências. Há um mês, o brasileiro conquistou a Champions Asiática pelo clube, sendo um dos destaques da campanha continental.

Revelado pelo Flamengo, o atacante disputou 58 jogos pela equipe profissional, marcou seis gols e conquistou seis títulos antes da transferência para o futebol saudita.