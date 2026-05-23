Guardiola fará seu último jogo pelo Manchester City neste domingo, às 12h (de Brasília)
Apesar de somar 20 títulos à frente da equipe, o espanhol confessou que carrega uma mágoa profunda sobre a forma como tratou o goleiro Joe Hart logo em sua chegada ao clube.
"Quero confessar algo. Tenho arrependimentos quando se toma muitas decisões, muitas mesmo. A gente comete erros. Mas há um arrependimento que guardei no fundo do meu coração por muitos anos: não ter dado a Joe Hart a chance de estar comigo, de provar a si mesmo o quão bom goleiro ele era", desabafou Guardiola.
A busca por um substituto que se encaixasse no modelo tático do treinador fez a diretoria trazer inicialmente o chileno Claudio Bravo, ex-Barcelona, que acabou não correspondendo às expectativas. Posteriormente, o clube encontrou no brasileiro Ederson o nome ideal para a posição.
"E eu deveria ter feito isso. E com todo o respeito ao Claudio (Bravo) e todo o respeito ao Eddie (Ederson). Mas naquele momento eu poderia ter pensado: 'Ok, Joe, vamos tentar fazer isso juntos. Se não funcionar, tudo bem'. Mas já aconteceu. A vida é assim: às vezes tenho que tomar decisões, e às vezes não sou justo o suficiente", completou o treinador.
Após deixar o City, Hart rodou por West Ham, Burnley e Tottenham antes de se transferir para o Celtic, da Escócia, clube onde atuou por três temporadas e se aposentou oficialmente dos gramados ao fim da temporada 2023/24, aos 37 anos.
