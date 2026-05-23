Seini Kim é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Seini Kim é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 23/05/2026 10:13

Rio - A musa do Cerro Porteño, Seini Kim, contou que recebeu uma proposta indecente de uma conhecida. A beldade afirmou que foi convidada para sair com uma mulher e seu namorado. A atitude da modelo foi de estranheza.

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"Não sei como reagir a isso. Não sei se é para jantar ou o quê. Porque se for para outra coisa, eu tenho namorado", disse em participação na Radio Farra, do Paraguai.

Dona de um corpo escultural, Seini Kim tem mais de 548 mil seguidores no Instagram (@seinikim). Ela contou que mesmo que estivesse solteira, um relacionamento a três não a agradaria.

"Por exemplo, se meu namorado sugerisse isso, de jeito nenhum. Sou antiquada. Trios não são a minha praia", concluiu.