Vitinho está na mira do ZenitVitor Silva / Botafogo
Com sondagens, Vitinho não quer 'forçar saída' do Botafogo
Lateral, de 26 anos, defende o clube desde 2024
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Bastos desfalca o Botafogo por causa de lesão muscular
Glorioso enfrenta o São Paulo neste sábado (23), a partir das 17h, no Morumbis
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