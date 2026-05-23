Vitinho está na mira do Zenit - Vitor Silva / Botafogo

Vitinho está na mira do ZenitVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/05/2026 08:20 | Atualizado 23/05/2026 09:30

Rio - Na mira do Zenit, da Rússia, o lateral-direito Vitinho, de 26 anos, pode deixar o Botafogo depois da Copa do Mundo. Porém, o jogador não quer forçar uma saída do Alvinegro e avalia a possibilidade de uma transferência que possa ser positiva para todos.

Nas últimas semanas, o lateral-direito também recebeu consultas de alguns clubes do Brasil. Na época, a situação financeira do Botafogo foi colocada em questão como um facilitador para a saída, porém, Vitinho não deseja forçar uma transferência.

A equipe de São Petersburgo deseja a contratação de um jogador para a posição e vem observando o mercado brasileiro. Além de Vitinho, outro nome que agrada bastante o Zenit é o de Matheuzinho, ex-Flamengo, que defende o Corinthians.

O Botafogo pagou 8 milhões de euros (cerca de R$ 49,3 milhões na cotação da época) pela contratação do lateral-direito Vitinho, junto ao Burnley, da Inglaterra, em agosto de 2024. Ele fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro daquele ano.