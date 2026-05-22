Danilo comemora gol pelo Botafogo - Ví­tor Silva / Botafogo

Danilo comemora gol pelo BotafogoVí­tor Silva / Botafogo

Publicado 22/05/2026 15:00

Rio - O meio-campista Danilo, atualmente afastado do elenco profissional do Botafogo, tomou uma decisão importante sobre o seu futuro. O Zenit, da Rússia, acenou com a intenção de pagar 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 204 milhões) para contar com o jogador. O atleta, no entanto, rejeitou prontamente a investida por não ter interesse em se transferir para o futebol russo. A informação é do jornalista Venê Casagrande.



Com a recusa ao clube europeu, o cenário nacional se aqueceu, e o Palmeiras assumiu o protagonismo na corrida pela contratação. O Verdão hoje é o time mais próximo de fechar o negócio, superando a concorrência do Flamengo, que também mantém o interesse no meio-campista.



Para garantir o chapéu no Rubro-Negro, a presidente Leila Pereira entrou diretamente em ação. O clube paulista pretende cobrir os valores sinalizados pelo Zenit para assegurar o reforço.



De acordo com o jornalista, a transferência de Danilo para o Palmeiras após a Copa do Mundo é o caminho mais provável. No atual panorama, o negócio só corre o risco de melar caso uma proposta de um grande clube de outra liga expressiva da Europa apareça para atravessar as negociações.