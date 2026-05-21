Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante homenagem para Gustavo Gómez Foto: Camila Alves
"Vários clubes têm interesse, é um grande atleta, foi criado por nós. Eu gostaria (de contratá-lo), claro que sim, ele viria fortalecer ainda mais nosso elenco, mas ainda não tem nenhuma conversa", disse, nesta quinta-feira (21).
"Fico feliz com a convocação dele. Atualmente, não existe nenhuma conversa com o Botafogo. Que o Palmeiras tem interesse, claro que sim. Mas acho que não é o momento de tratar disso, temos outras prioridades", completou.
No início do ano, o Palmeiras oficializou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 117 milhões na cotação atual), além de cerca de 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus. Na ocasião, John Textor, então no comando da SAF, avisou que não queria negociá-lo.
O jogador foi afastado pelo Botafogo. Dessa forma, será desfalque diante do São Paulo, no sábado (23), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.
Flamengo e Manchester United também manifestaram interesse no jogador. O futebol europeu é a prioridade do atleta na próxima janela de transferências.
No total, Danilo entrou em campo em 41 partidas pelo Botafogo e anotou 11 gols. O Alvinegro contratou o volante junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, em julho de 2025, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época). Ele tem contrato até junho de 2029.
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