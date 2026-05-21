Em 2026, Danilo soma dez gols e três assistências em 24 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Em 2026, Danilo soma dez gols e três assistências em 24 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/05/2026 09:21

Rio - O Newcastle tem interesse na contratação de Danilo, do Botafogo . O clube inglês estuda fazer uma investida para contar com o jogador a partir do meio do ano. Manchester United, Flamengo e Palmeiras também monitoram a situação do volante.

O preço é um dos impasses, já que o Glorioso pede cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 233 milhões) para fazer negócio. Outro problema é o desejo do próprio atleta, que quer disputar a Liga dos Campeões - torneio em que os Magpies não vão estar na próxima temporada. As informações são da ‘ESPN’.

Neste momento, o meio-campista está afastado dos treinos no Alvinegro até que defina o seu futuro. A tendência, inclusive, é que não entre mais em campo até a Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.