Danilo em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Danilo não deve mais jogar pelo Botafogo e sonha em defender clube europeu na Liga dos Campeões
Volante, de 25 anos, tem contrato até junho de 2029
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