Danilo em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 20/05/2026 18:20

Rio - O volante Danilo, de 25 anos, não deve mais jogar pelo Botafogo. De acordo com informações da "ESPN", o jogador convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo seguirá afastado até a paralisação do futebol brasileiro para a competição e sonha em defender um clube europeu que irá disputar a Liga dos Campeões.

Flamengo e Palmeiras desejam a contratação de Danilo, mas a sua vontade é atuar no futebol europeu. Atualmente, o clube que tem mais possibilidade de levar o volante é o Manchester United, que busca um substituto para Casemiro.

O Manchester United se encaixa no perfil do staff de Danilo que acredita que o jogador tem condições de defender um clube competitivo na Europa. O jogador já passou pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, e foi contratado pelo Botafogo em julho de 2025 por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época).

O volante, de 25 anos, é o principal destaque do Alvinegro na temporada, com 11 gols em 26 partidas. O clube carioca espera receber cerca de 40 milhões de euros (R$ 236 milhões) para negociá-lo. Ele tem contrato até junho de 2029.