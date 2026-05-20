Ferraresi em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Ferraresi em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 20/05/2026 14:48 | Atualizado 20/05/2026 14:51

Rio - As diretorias de São Paulo e Botafogo estão em conversas para viabilizar a escalação do atacante Artur e do zagueiro Ferraresi no confronto direto deste sábado (23), no Morumbi. De acordo com o portal "Itatiaia", os clubes tentam chegar a um acordo para que nenhum dos lados precise arcar com a tradicional multa pela utilização de atletas emprestados contra os detentores de seus direitos econômicos.



A negociação ganhou repercussão pública após o compromisso internacional da equipe paulista na última terça-feira (19). Depois do empate por 1 a 1 com o Millonarios, pela Copa Sul-Americana, Artur confirmou a expectativa pelo desfecho das conversas e demonstrou o desejo de estar em campo no fim de semana.



“Até agora não me falaram nada, até porque já tinha jogo hoje, então todo mundo deixou bem claro que o foco era o jogo de hoje, claro. Enfim, não estou sabendo, mas espero estar jogando, não sei como é que vai acontecer. Amanhã acho que com certeza vão me dar uma direção de como vai ser e espero jogar sim. Quero jogar sim”, comentou.



Os dois jogadores, inclusive, vêm se destacando por seus respectivos clubes. Artur pertence ao Alvinegro e tem sido titular no São Paulo, com dois gols e duas assistências em 14 partidas. Já o Botafogo conta com a presença do venezuelano Ferraresi, ligado ao clube paulista, que se tornou peça importante para o técnico Franclim Carvalho.

