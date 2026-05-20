Medina em ação na vitória do Botafogo contra o Independiente PetroleroVítor Silva / Botafogo

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O volante Cristian Medina, autor de um dos gols na vitória do Botafogo por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero nesta quarta-feira (20), disse estar feliz com a vitória, mas chamou atenção para o volume de chances perdidas. O Glorioso empilhou oportunidades, abrindo o placar ainda no início, mas marcando o segundo gol apenas aos 37 minutos do segundo tempo.

"Fomos amplamente superiores. Faltou converter mais as chances. Para competir em alto nível e chegar às fases finais, não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar tantas oportunidades. Mas enfim, estou feliz com a vitória", disse.

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Com o resultado, o Alvinegro, já garantido no mata-mata, se aproximou da vaga direta às oitavas do torneio, sem necessidade de disputar os playoffs. Ele também analisou a situação do grupo. "Demos um passo a mais, importante, também para a confiança do grupo. A vitória é boa para nós, mais um objetivo que alcançamos."

O Botafogo volta a campo para enfrentar o São Paulo neste sábado (23), às 17h, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.