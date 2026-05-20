Alex Telles, Vitinho e Franclim Carvalho no Museu Conmebol - Vítor Silva / BFR

Alex Telles, Vitinho e Franclim Carvalho no Museu ConmebolVítor Silva / BFR

Publicado 20/05/2026 20:20

Botafogo aproveitou a passagem pelo Paraguai, onde enfrentará o Independiente Petrolero (BOL), pela Sul-Americana, para visitar o Museu CONMEBOL. Nas imagens divulgadas pelo Glorioso, é possível ver Alex Telles, Vitinho, Edenilson e o técnico Franclim Carvalho no local.

"Memórias especiais e inspirações diretamente do Museu Conmebol. Por aqui, muita história do futebol sul-americano e do nosso Botafogo", escreveu o perfil do Glorioso, nas redes sociais.





Alex Telles e Vitinho fizeram parte do grupo que foi campeão da Libertadores de 2024, assim como o técnico Franclim Carvalho, que na época era auxiliar de Artur Jorge. Já Edenilson chegou ao Glorioso apenas neste ano e não estava no plantel campeão daquela temporada.

O lateral-esquerdo Alex Telles ainda marcou, de pênalti, o segundo gol do Botafogo na decisão. O Alvinegro Carioca venceu o Atlético-MG por 3 a 1 e ficou com a taça.

Independiente Petrolero e Botafogo vão medir forças nesta quarta-feira (20), a partir das 21h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo E da Sul-Americana. A partida aconteceria na Bolívia, mas foi transferida para o Estádio La Huerta, no Paraguai. A mudança de local aconteceu por questões de segurança.