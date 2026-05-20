Alex Telles, Vitinho e Franclim Carvalho no Museu ConmebolVítor Silva / BFR
Franclim e jogadores do Botafogo visitam museu e revivem título da Libertadores
Glorioso aproveitou a passagem pelo Paraguai para ir ao local
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