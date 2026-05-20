Luiz Henrique comemora título da Libertadores após jogo contra Atlético-MG, em 30 de novembro de 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Luiz Henrique comemora título da Libertadores após jogo contra Atlético-MG, em 30 de novembro de 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 20/05/2026 19:46





"O Botafogo é o clube que sempre me apoiou, sempre esteve comigo ali no ano de 2024. Então, sempre vou levar no meu coração. Em todo momento, em todo lugar que eu estiver, o Botafogo sempre vai estar comigo. Sempre vou estar torcendo por eles", disse, em entrevista à "CazéTV". Rio — O atacante Luiz Henrique, ídolo do Botafogo, se declarou ao Alvinegro e destacou que sempre torcerá pelo clube. O jogador, que foi convocado por Ancelotti na segunda-feira (18) , desembarcou no Brasil nesta quarta-feira (20) e terá um período de descanso antes de se apresentar na Granja Comary no próximo dia 27 para a preparação da Copa do Mundo."O Botafogo é o clube que sempre me apoiou, sempre esteve comigo ali no ano de 2024. Então, sempre vou levar no meu coração. Em todo momento, em todo lugar que eu estiver, o Botafogo sempre vai estar comigo. Sempre vou estar torcendo por eles", disse, em entrevista à "CazéTV".

Luiz Henrique também afirmou que durante a estadia no país, visitará a sede do clube para encontrar seus ex-companheiros. "Então, agora, nessas férias aqui, mini-férias que eu vou ter, claro que eu vou lá no Botafogo, vou lá falar com meus amigos que eu tive ali em 2024, porque sempre vão estar no meu coração."



O atacante fez história pelo Alvinegro em 2024. Foi parte essencial das conquistas do Campeonato Brasileiro e Libertadores, marcando 12 gols e seis assistências em 55 jogos. Transferiu-se para o Zenit, da Rússia, no início de 2025, e conquistou o Campeonato Russo no último domingo (17). Luiz Henrique também acumula boas atuações com a camisa da seleção brasileira antes da Copa do Mundo.