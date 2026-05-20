O Botafogo venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0 nesta quarta-feira (20), pela 5ª rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, e se aproximou da vaga direta às oitavas do torneio, com gols de Medina, Jordan Barrera e Eduardo (contra). O jogo aconteceria na Bolívia, mas foi transferido para o Estádio Tigo de la Huerta, no Paraguai, devido a questões de segurança, em meio a protestos da população contra o presidente boliviano, Rodrigo Paz. O time de Franclim Carvalho dominou a partida do início ao fim, buscando o ataque o tempo inteiro e terminando o confronto com mais de 40 finalizações.
Com o resultado, o Glorioso chegou a 13 pontos e aguarda o resultado do outro jogo da rodada para saber se assegura a primeira colocação com uma partida de antecedência e, portanto, a classificação às oitavas de final, sem necessidade de disputar os playoffs. O time já está garantido no mata-mata.
O duelo entre Caracas, segundo colocado do grupo, e Racing, que ocupa a terceira posição, será nesta quinta-feira (21), às 21h. Em caso de empate ou vitória dos argentinos, o clube carioca garante a vaga direta. Se o vice-líder vencer, a definição do primeiro lugar ficará para a última rodada, no confronto entre o Botafogo e a equipe venezuelana, no estádio Olimpico de la UCV, na próxima quarta-feira (27).
No entanto, antes disso, o Alvinegro encara o São Paulo neste sábado (23), no Morumbis, às 17h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Botafogo começou a partida em cima, com duas grandes chances em menos de dois minutos. Na primeira, Arthur Cabral desviou cruzamento e a bola sobrou para Villalba chutar, exigindo grande defesa de Gutiérrez. Logo depois, Kauan Toledo fez boa jogada e cruzou para Madina, que chutou rasteiro, e o goleiro pegou a bola. O Alvinegro seguiu controlando o jogo, com muito mais posse de bola e trocando passes no campo de ataque, enquanto o Independiente Petrolero se defendia e tentava contra-ataques, sem sucesso.
Aos 14 minutos, Alex Telles cobrou falta da intermediária e a bola bateu no travessão. O time de Franclim pediu pênalti no lance seguinte, após Arthur Cabral cair depois de uma disputa dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Então, aos 23 minutos, o Botafogo abriu o placar: Villalba tocou para a área e Luis Palma tentou chutar para frente, mas a bola bateu em Medina, que dominou, driblou o goleiro e tocou para o gol.
Mesmo na frente do placar, o Alvinegro seguiu pressionando. Aos 33 minutos, Mateo Ponte tocou para Kauan Toledo livre na grande área. Ele ajeitou para chutar, mas adiantou muito a bola e acabou desarmado. Pouco depois, aos 37, Villalba chutou de longe e Gutiérrez defendeu. Logo depois, o goleiro faria outra defesa, em chute de longe de Alex Telles. Já aos 45 minutos, Kauan Toledo deu bom passe para Villalba, que chegou cara a cara, mas Gutiérrez conseguiu pegar. Ainda nos acréscimos, Alex Telles cruzou para Kauan Toledo, que chutou na trave.
Na volta do intervalo, o Botafogo seguiu impondo pressão. Logo aos dois minutos, Arthur Cabral cruzou para a pequena área e Villalba cabeceou para grande defesa de Gutiérrez. Depois, aos seis minutos, Kauan Toledo recebeu em profundidade, ficou cara a cara e chutou, mas o goleiro agarrou novamente. A primeira finalização do time boliviano no jogo veio apenas aos 12 minutos da segunda etapa, com cobrança de falta de Cristaldo para fora. Depois, Villalba recebeu cruzamento de Arthur Cabral e mandou para fora.
Depois, Kauan Toledo recebeu de frente para o gol e chutou rasteiro, mas Gutiérrez defendeu. Aos 25 minutos, Chris Ramos lançou Medina, mas Gutiérrez conseguiu pegar a bola no limite da linha da área. Neste momento, o Independiente Petrolero tentava se soltar e pisar mais na área botafoguense. O Glorioso acumulou outras chances na sequência, com Kauan Toledo mandando na trave, Caio Valle arriscando da entrada da área para defesa do goleiro e Santi Rodríguez finalizando para fora.
O volume intenso do Botafogo se converteu em um segundo gol apenas aos 36 minutos da segunda etapa. Mateo Ponte cruzou pela direita e Joaquín Correa desviou. A bola sobrou para Jordan Barrera, que mandou a bola para o fundo da rede. Depois, aos 41 minutos, Barrera passou para Joaquín Correa, que chutou. A bola bateu em Gutiérrez e desviou em Eduardo antes de entrar.
