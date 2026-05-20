Franclim Carvalho durante jogo contra o Independiente PetroleroVítor Silva / Botafogo
"Com esse volume ofensivo, claro que não podemos fazer só três gols. Claro que o adversário também joga e também tem mérito, mas temos que ter mais eficácia e qualidade na frente, no momento de finalizar, e hoje, não tivemos. Fizemos três e pelo que criamos, tínhamos a obrigação de fazer mais. Fico chateado, mas os jogadores também, pois são os primeiros a fazer gol", disse.
Com o resultado, o Glorioso chegou a 13 pontos e aguarda o resultado do outro jogo da rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, entre Caracas e Racing, nesta quinta-feira (21), para saber se assegura a primeira colocação com uma partida de antecedência e, portanto, a classificação às oitavas de final, sem necessidade de disputar os playoffs. Para isso, o time venezuelano não pode vencer.
LEIA MAIS: Medina celebra vitória, mas chama atenção para chances perdidas: 'Faltou converter mais'
Franclim também falou das opções do elenco no meio-campo para a partida contra o São Paulo e falou sobre a opção por Santi Rodríguez, que entrou na metade do segundo tempo.
O técnico também foi questionado sobre Danilo, afastado de treinos e jogos do Botafogo após pedir para ficar fora do jogo contra o Corinthians por "motivos pessoais". "No jogo anterior, já respondi essa questão. A diretoria já se pronunciou. Portanto, sobre esse assunto, não há dúvidas. Não tenho mais nada a acrescentar, mas a diretoria e eu já nos pronunciamos sobre isso."
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.