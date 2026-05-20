Franclim Carvalho durante jogo contra o Independiente PetroleroVítor Silva / Botafogo

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O técnico Franclim Carvalho afirmou, após a vitória do Botafogo por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero nesta quarta-feira (20), que o Alvinegro poderia ter marcado mais gols, devido ao volume de chances criadas, e cobrou eficácia do time. O treinador ainda analisou as opções no elenco visando o confronto do próximo sábado (23), contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

"Com esse volume ofensivo, claro que não podemos fazer só três gols. Claro que o adversário também joga e também tem mérito, mas temos que ter mais eficácia e qualidade na frente, no momento de finalizar, e hoje, não tivemos. Fizemos três e pelo que criamos, tínhamos a obrigação de fazer mais. Fico chateado, mas os jogadores também, pois são os primeiros a fazer gol", disse.

Com o resultado, o Glorioso chegou a 13 pontos e aguarda o resultado do outro jogo da rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, entre Caracas e Racing, nesta quinta-feira (21), para saber se assegura a primeira colocação com uma partida de antecedência e, portanto, a classificação às oitavas de final, sem necessidade de disputar os playoffs. Para isso, o time venezuelano não pode vencer.

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O treinador também explicou a opção de começar o jogo com Villalba e Arthur Cabral. "O 'Villa' é um jogador mais de atacar a profundidade, o Arthur Cabral tem mais conforto no apoio. Com o espaço que o adversário nos dá, tentamos encontrar forma de ligar de frente, atacando espaço com 'Villa' no apoio com Cabral."

Franclim também falou das opções do elenco no meio-campo para a partida contra o São Paulo e falou sobre a opção por Santi Rodríguez, que entrou na metade do segundo tempo.
"Temos o Huguinho, o Wallace Davi, Arthur Novaes, Montoro, Edenílson, Santi Rodríguez, Justino, que pode jogar como volante. Desses que eu disse, vão jogar dois. Ainda não sei quem vai jogar. Pelas características do jogo, pudemos arriscar e jogar com um segundo volante como o Santi, que tem mais liberdade para crescer, foi mais pela forma como estava o jogo.

O técnico também foi questionado sobre Danilo, afastado de treinos e jogos do Botafogo após pedir para ficar fora do jogo contra o Corinthians por "motivos pessoais". "No jogo anterior, já respondi essa questão. A diretoria já se pronunciou. Portanto, sobre esse assunto, não há dúvidas. Não tenho mais nada a acrescentar, mas a diretoria e eu já nos pronunciamos sobre isso."