Alex Telles em ação no duelo entre Independiente Petrolero (BOL) e Botafogo, pela Sul-AmericanaVítor Silva / Botafogo

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Paraguai - Após a vitória do Botafogo por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero (BOL), na última quarta-feira (20), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, Alex Telles revelou em que estágio estão as negociações por uma renovação de contrato. O lateral-esquerdo, que é o capitão do time alvinegro, mostrou não ter pressa para resolver o futuro.
“Não tive nenhuma conversa com o Botafogo, o Botafogo não teve nenhuma conversa comigo. Acho que tudo tem seu tempo. Meu contrato é até o final do ano, tudo tem seu tempo. Obviamente que, quando chegar a hora, a gente vai conversar”, iniciou o defensor, na zona mista.
“Eu, como líder do grupo, estou focado nos jogos, nas competições e no clube, que é o mais importante. Ninguém é mais importante do que o Botafogo”, complementou.
Em 2026, Alex Telles soma cinco gols e quatro assistências em 28 jogos pelo Botafogo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-esquerdo será desfalque no duelo com o São Paulo, neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.