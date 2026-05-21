Alex Telles em ação no duelo entre Independiente Petrolero (BOL) e Botafogo, pela Sul-AmericanaVítor Silva / Botafogo
Alex Telles comenta renovação de contrato com o Botafogo: ‘Tudo tem seu tempo’
Lateral-esquerdo tem vínculo com o Glorioso até dezembro deste ano
Com empate entre Caracas e Racing, Botafogo garante vaga nas oitavas da Sul-Americana
Time venezuelano impediria a classificação antecipada em caso de vitória; já a equipe argentina está eliminada
Presidente do Palmeiras admite interesse em Danilo, mas nega conversas com Botafogo
O volante também é monitorado por Flamengo e Manchester United
Lateral do Botafogo, Vitinho entra na mira do Zenit
Jogador, de 26 anos, chegou ao clube em 2024
Botafogo determina valor para negociar Matheus Martins
Atacante está sendo monitorado por clubes europeus
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A caminho do Palmeiras, Alexander Barboza se despede do Botafogo: 'Obrigado por tudo'
Zagueiro, de 31 anos, foi campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2024
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