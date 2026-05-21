Alex Telles em ação no duelo entre Independiente Petrolero (BOL) e Botafogo, pela Sul-Americana - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles em ação no duelo entre Independiente Petrolero (BOL) e Botafogo, pela Sul-AmericanaVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/05/2026 14:19

“Não tive nenhuma conversa com o Botafogo, o Botafogo não teve nenhuma conversa comigo. Acho que tudo tem seu tempo. Meu contrato é até o final do ano, tudo tem seu tempo. Obviamente que, quando chegar a hora, a gente vai conversar”, iniciou o defensor, na zona mista.

“Eu, como líder do grupo, estou focado nos jogos, nas competições e no clube, que é o mais importante. Ninguém é mais importante do que o Botafogo”, complementou.