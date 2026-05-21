Alexander Barboza em jogo do Botafogo contra o Independiente Petrolero - Vitor Silva / Botafogo

Alexander Barboza em jogo do Botafogo contra o Independiente PetroleroVitor Silva / Botafogo

Publicado 21/05/2026 14:00

Rio - O zagueiro Alexander Barboza, de 31 anos, está vivendo seus últimos dias de Botafogo. O argentino, que irá defender o Palmeiras depois da Copa do Mundo, se despediu dos torcedores e agradeceu por tudo que recebeu no clube carioca.

"Então, se eu tenho que falar uma coisa para a torcida e para todo mundo é obrigado. Obrigado por tudo. O que me demonstraram todo esse tempo foi respeito. Eu tentei, da minha parte, passar sempre o melhor, tanto dentro como fora de campo, para respeitar vocês, todos os torcedores, respeitar os jogadores, respeitar os rivais. E, sobre todas as coisas, eu respeitei isso aqui (apontando para o escudo), que merece respeito. Então, eu vou feliz e triste também. Vou feliz porque sei que eu fiz tudo para deixar o clube o mais alto possível. E estou um pouquinho triste porque deixei muitos amigos e muitas pessoas que eu realmente amo", disse em entrevista ao canal "Arena Alvinegra".

Alexander Barboza chegou ao Botafogo em 2024 e no clube carioca conquistou um Brasileiro e uma Libertadores. O zagueiro afirmou que um dia deseja retornar ao Botafogo.

"Pode ser. No futebol, a coisa muda muito rápido. Então, com certeza que algum dia, se Deus quiser, voltarei", concluiu o defensor.