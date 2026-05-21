Rio — O atacante Matheus Martins, de 22 anos, tem sido procurado por clubes europeus e pode deixar o Botafogo na próxima janela. O Glorioso já admite a possibilidade de negociá-lo, e para isso, estipulou um valor de 8 milhões de euros (R$ 46 milhões, na cotação atual), segundo o 'ge'.
Entre as equipes interessadas, estão Krasnodar, da Rússia, Feyenoord, da Holanda, Celta de Vigo, da Espanha, e Coventry, time inglês comandado pelo técnico Frank Lampard.
Matheus Martins foi contratado da Udinese em julho de 2024 por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época). Desde então, disputou 81 jogos pelo Alvinegro, com nove gols e duas assistências, e fez parte das campanhas dos títulos da Libertadores e Brasileirão em 2024.
O atacante tem desfalcado o time nas últimas partidas por causa de um estiramento muscular. A expectativa é que ele volte à equipe contra o Caracas, na próxima quarta-feira (27).
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