Vitinho está na mira do ZenitVitor Silva / Botafogo

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Rio - Preterido por Carlo Ancelotti na lista para a Copa do Mundo, o lateral-direito Vitinho, de 26 anos, pode deixar o Botafogo depois da competição. De acordo com informações da "ESPN", o Zenit, da Rússia, tem interesse na contratação do jogador.
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A equipe de São Petersburgo deseja a contratação de um jogador para a posição e vem observando o mercado brasileiro. Além de Vitinho, outro nome que agrada bastante o Zenit é o de Matheuzinho, ex-Flamengo, que defende o Corinthians.
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O Botafogo, que deverá perder Alexander Barboza e Danilo depois da Copa do Mundo, também teme a saída de outros jogadores. A instabilidade financeira do Alvinegro é um dos maiores dificultadores.
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O Botafogo pagou 8 milhões de euros (cerca de R$ 49,3 milhões na cotação da época) pela contratação do lateral-direito Vitinho, junto ao Burnley, da Inglaterra, em agosto de 2024. Ele fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro daquele ano.