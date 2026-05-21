Vitinho está na mira do Zenit - Vitor Silva / Botafogo

Vitinho está na mira do ZenitVitor Silva / Botafogo

Publicado 21/05/2026 17:50

Rio - Preterido por Carlo Ancelotti na lista para a Copa do Mundo, o lateral-direito Vitinho, de 26 anos, pode deixar o Botafogo depois da competição. De acordo com informações da "ESPN", o Zenit, da Rússia, tem interesse na contratação do jogador.

A equipe de São Petersburgo deseja a contratação de um jogador para a posição e vem observando o mercado brasileiro. Além de Vitinho, outro nome que agrada bastante o Zenit é o de Matheuzinho, ex-Flamengo, que defende o Corinthians.

O Botafogo, que deverá perder Alexander Barboza e Danilo depois da Copa do Mundo, também teme a saída de outros jogadores. A instabilidade financeira do Alvinegro é um dos maiores dificultadores.

O Botafogo pagou 8 milhões de euros (cerca de R$ 49,3 milhões na cotação da época) pela contratação do lateral-direito Vitinho, junto ao Burnley, da Inglaterra, em agosto de 2024. Ele fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro daquele ano.