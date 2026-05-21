Argentina - O Botafogo está matematicamente classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. O Glorioso assegurou a vaga antecipada por causa do empate entre Racing e Caracas em 2 a 2 no El Cilindro, nesta quinta-feira (21), pela penúltima rodada do Grupo E. O resultado ainda garantiu o time venezuelano no playoff e eliminou os argentinos da competição.
O Alvinegro, que venceu o Independiente Petrolero (BOL) por 3 a 0 quarta-feira (20), lidera o Grupo E com 13 pontos e não pode ser mais alcançado. O Caracas tem nove pontos e se garantiu sem segundo.
O Racing, por sua vez, tem apenas cinco pontos e não pode mais superar o time venezuelano na tabela. O Independiente Petrolero (BOL) está zerado na lanterna do Grupo E.
O último compromisso do Botafogo na fase de grupos Sul-Americana de 2026 será contra o Caracas. As duas equipes vão se enfrentar na próxima quarta-feira (27), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV.
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