Jogadores do Botafogo posam para foto antes da partida contra o Independiente Petrolero - Daniel Duarte / AFP

Jogadores do Botafogo posam para foto antes da partida contra o Independiente PetroleroDaniel Duarte / AFP

Publicado 21/05/2026 23:10 | Atualizado 21/05/2026 23:24

Argentina - O Botafogo está matematicamente classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. O Glorioso assegurou a vaga antecipada por causa do empate entre Racing e Caracas em 2 a 2 no El Cilindro, nesta quinta-feira (21), pela penúltima rodada do Grupo E. O resultado ainda garantiu o time venezuelano no playoff e eliminou os argentinos da competição.

CLASSIFICADO!



O BOTAFOGO ESTÁ NAS OITAVAS DE FINAL DA CONMEBOL SUL-AMERICANA! #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/yak4Uj2JMv — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 22, 2026

O Alvinegro, que venceu o Independiente Petrolero (BOL) por 3 a 0 quarta-feira (20), lidera o Grupo E com 13 pontos e não pode ser mais alcançado. O Caracas tem nove pontos e se garantiu sem segundo.

O Racing, por sua vez, tem apenas cinco pontos e não pode mais superar o time venezuelano na tabela. O Independiente Petrolero (BOL) está zerado na lanterna do Grupo E.

O último compromisso do Botafogo na fase de grupos Sul-Americana de 2026 será contra o Caracas. As duas equipes vão se enfrentar na próxima quarta-feira (27), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV.

