Novo uniforme do Botafogo, em parceria com a Mizuno - Divulgação / Botafogo

Novo uniforme do Botafogo, em parceria com a MizunoDivulgação / Botafogo

Publicado 22/05/2026 11:20

Rio - Em parceria com a Mizuno, o Botafogo anunciou nesta sexta-feira (22) uma nova coleção de uniformes para a temporada, chamada "Eu sou do Preto e Branco". A estreia será diante do São Paulo, neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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De acordo com o Glorioso, a linha "celebra a identidade alvinegra e o encontro entre duas identidades marcadas pela mesma reverência ao legado". A ideia principal da campanha é "combinar uma estética cinematográfica para traduzir o sentimento de pertencimento à camisa alvinegra, em um movimento que reflete a aproximação crescente entre futebol, moda e expressão cultural".

"A parceria entre o Botafogo e a Mizuno une duas marcas centenárias, com histórias muito fortes e um enorme respeito pelas suas tradições, que também compartilham o desejo de inovar e olhar para o futuro. Procuramos criar uma camisa que traduzisse a essência do Glorioso, valorizando momentos importantes da nossa trajetória e a identidade do clube", declarou o diretor geral da SAF, Eduardo Iglesias.

"Tenho certeza de que o torcedor vai se identificar e gostar muito dessa coleção, porque ela carrega o peso da nossa história, mas também traz toda a leveza, qualidade e tecnologia desenvolvidas pela Mizuno. As equipes de branding e merchandising do Botafogo estão de parabéns por toda essa construção e desenvolvimento junto com a Mizuno", completou.

Os detalhes dos novos uniformes

A peça alvinegra homenageia a fusão entre o Club de Regatas Botafogo e o Botafogo Football Club, marco que deu origem ao atual Botafogo de Futebol e Regatas, em 1942. Com referências históricas e alta tecnologia, o modelo apresenta jacquard exclusivo desenvolvido para alta performance, com conforto e caimento, além de listras refinadas inspiradas nos uniformes da década de 40, gola com referências aos primeiros modelos utilizados pelos jogadores e etiqueta comemorativa em homenagem ao ano da fusão.

Já a terceira camisa resgata as origens do Botafogo Football Club, fundado no Largo dos Leões. Em branco natural, remetendo aos uniformes da época, o modelo combina estética vintage e sofisticação contemporânea, com tecido exclusivo em jacquard, gola redonda e detalhes inspirados no monograma tradicional criado por Basílio Vianna Júnior, em 1904.

