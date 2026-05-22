Barboza chegou ao clube em janeiro de 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Barboza chegou ao clube em janeiro de 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 22/05/2026 11:29

Rio — O zagueiro Alexander Barboza postou um vídeo na manhã desta sexta-feira (22) se despedindo do Botafogo, relembrando a sua passagem pelo Glorioso e agradecendo aos torcedores e companheiros de time pelos momentos vividos no Alvinegro. O argentino de 31 anos defenderá o Palmeiras depois da Copa do Mundo.

"Cheguei ao clube em janeiro de 2024. Hoje, quase dois anos e meio depois, tenho que me despedir desta grande instituição. Cheguei como um estranho e aos poucos, fui demonstrando o que sou, dando sangue e vida, com garra, luta, entrega, compromisso e dedicação. Passei bons momentos e outros não tão bons, mas sempre olhando para frente e trabalhando para que cada dia seja melhor que o anterior", disse.



Barboza foi anunciado pelo Botafogo em janeiro de 2024, vindo do Libertad, do Paraguai. O defensor formou, ao lado de Bastos, a dupla de zaga que foi um dos pilares do ano histórico, quando o time conquistou Campeonato Brasileiro e a Libertadores.



"Muitos zombaram quando conseguimos a Taça Rio e eu escrevi que era a primeira de muitas, sem saber que esse mesmo ano se transformaria no ano mais vitorioso do clube, conseguindo nada mais nada menos que um Brasileirão, depois de 29 anos, e a primeira Libertadores na história do clube", lembrou.



LEIA MAIS: Com empate entre Caracas e Racing, Botafogo garante vaga nas oitavas da Sul-Americana "Cheguei ao clube em janeiro de 2024. Hoje, quase dois anos e meio depois, tenho que me despedir desta grande instituição. Cheguei como um estranho e aos poucos, fui demonstrando o que sou, dando sangue e vida, com garra, luta, entrega, compromisso e dedicação. Passei bons momentos e outros não tão bons, mas sempre olhando para frente e trabalhando para que cada dia seja melhor que o anterior", disse.Barboza foi anunciado pelo Botafogo em janeiro de 2024, vindo do Libertad, do Paraguai. O defensor formou, ao lado de Bastos, a dupla de zaga que foi um dos pilares do ano histórico, quando o time conquistou Campeonato Brasileiro e a Libertadores."Muitos zombaram quando conseguimos a Taça Rio e eu escrevi que era a primeira de muitas, sem saber que esse mesmo ano se transformaria no ano mais vitorioso do clube, conseguindo nada mais nada menos que um Brasileirão, depois de 29 anos, e a primeira Libertadores na história do clube", lembrou.

O zagueiro destacou que só tem "palavras de agradecimento para cada pessoa ligada ao clube" e mandou uma mensagem aos botafoguenses.



"Quero agradecer ao torcedor por cada momento vivido, por cada vez que cantaram meu nome na arquibancada, por cada presente e todo o carinho que deram à minha família e a mim em todo esse tempo. Sempre tentei representá-los dentro do campo, e acho que consegui. Digo isso com lágrimas nos olhos, mas com o coração cheio de gratidão e a tranquilidade de que dei tudo de mim para deixar o clube o mais alto possível."



Ao todo, o Glorioso receberá cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões) pelo negócio.