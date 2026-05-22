Barboza chegou ao clube em janeiro de 2024Vítor Silva / Botafogo
Barboza foi anunciado pelo Botafogo em janeiro de 2024, vindo do Libertad, do Paraguai. O defensor formou, ao lado de Bastos, a dupla de zaga que foi um dos pilares do ano histórico, quando o time conquistou Campeonato Brasileiro e a Libertadores.
"Muitos zombaram quando conseguimos a Taça Rio e eu escrevi que era a primeira de muitas, sem saber que esse mesmo ano se transformaria no ano mais vitorioso do clube, conseguindo nada mais nada menos que um Brasileirão, depois de 29 anos, e a primeira Libertadores na história do clube", lembrou.
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"Quero agradecer ao torcedor por cada momento vivido, por cada vez que cantaram meu nome na arquibancada, por cada presente e todo o carinho que deram à minha família e a mim em todo esse tempo. Sempre tentei representá-los dentro do campo, e acho que consegui. Digo isso com lágrimas nos olhos, mas com o coração cheio de gratidão e a tranquilidade de que dei tudo de mim para deixar o clube o mais alto possível."
Ao todo, o Glorioso receberá cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões) pelo negócio.
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