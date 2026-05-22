Rio - Com vários desfalques, o Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o São Paulo, neste sábado (23). A bola vai rolar às 17h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Alex Telles, Mateo Ponte e Cristian Medina estão fora. Allan, Matheus Martins e Júnior Santos, lesionados, também não estarão à disposição. Já Danilo, afastado dos treinos até que defina seu futuro, e Bastos, são outros problemas para Franclim Carvalho.
O Glorioso espera engatar mais uma vitória para seguir firme na primeira metade da tabela. Neste momento, soma 21 pontos e ocupa a nona colocação.
Os relacionados do Botafogo
. Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul; . Defensores: Caio Roque, Ferraresi, Justino, Kadu, Marçal, Vitinho e Ythallo; . Meio-campistas: Caio Valle, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton, Santi Rodríguez e Wallace Davi; . Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Kadir, Kauan Toledo e Lucas Villalba.
