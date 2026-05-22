Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 22/05/2026 18:54 | Atualizado 22/05/2026 18:57

Rio - Técnico do Botafogo , Franclim Carvalho terá vários problemas para escalar o time titular no duelo com o São Paulo, neste sábado (23). Com desfalques de peso, especialmente no meio-campo, o português precisará arrumar soluções.

O comandante não poderá contar com os dois principais volantes do elenco. Danilo, afastado até que defina seu futuro, e Medina, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora da partida. Assim, Huguinho e Edenilson devem formar a dupla titular.

Alex Telles e Mateo Ponte, também suspensos, são outros que não estarão à disposição. Já Allan, Matheus Martins e Júnior Santos, lesionados, estão entregues ao departamento médico.