Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Rio - Técnico do Botafogo, Franclim Carvalho terá vários problemas para escalar o time titular no duelo com o São Paulo, neste sábado (23). Com desfalques de peso, especialmente no meio-campo, o português precisará arrumar soluções.
O comandante não poderá contar com os dois principais volantes do elenco. Danilo, afastado até que defina seu futuro, e Medina, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora da partida. Assim, Huguinho e Edenilson devem formar a dupla titular.
Alex Telles e Mateo Ponte, também suspensos, são outros que não estarão à disposição. Já Allan, Matheus Martins e Júnior Santos, lesionados, estão entregues ao departamento médico.
Botafogo e São Paulo vão se enfrentar às 17h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a nona posição na tabela, com 21 pontos.