Além do Botafogo, outro clube na rede multiclubes criada por John Textor vive grave crise financeiraClement Mahoudeau / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Não é apenas o Botafogo que passa por uma grave crise financeira e societária na rede multicubes da Eagle Football. O RWDM Brussels está em situação ainda pior que o time brasileiro e acaba de ser rebaixado em definitivo para a liga amadora da Bélgica.
Leia mais: Eagle consegue vitória no STJ por controle da SAF do Botafogo
O motivo para o clube cair para uma espécie de terceira divisão do país deveu-se pelo fato de não obter a licença necessária para a disputa da Série B. Com dívidas relacionadas à gestão sob o comando de John Textor, está impedido de registar jogadores por punição imposta pela Fifa.
Em paralelo, A Ares, fundo credor que assumiu o controle da Eagle, colocou o RWDM à venda e busca um comprador, enquanto tenta uma reestruturação.
Leia mais: Danilo recusa Europa, e Palmeiras lidera corrida por meia do Botafogo
O clube belga foi 13º da segunda divisão e inicialmente seria rebaixado porque há uma regra na Bélgica de que times sub-23 não podem ser rebaixados na competição. Ou seja, sobraria para o RWDM, que ainda perdeu três pontos por problemas financeiros na temporada, mas a Autoridade Belga de Competições achou que seria injusto por que quatro times foram piores e cancelou o rebaixamento.
 