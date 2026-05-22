Além do Botafogo, outro clube na rede multiclubes criada por John Textor vive grave crise financeira - Clement Mahoudeau / AFP

Além do Botafogo, outro clube na rede multiclubes criada por John Textor vive grave crise financeiraClement Mahoudeau / AFP

Publicado 22/05/2026 16:28

Não é apenas o Botafogo que passa por uma grave crise financeira e societária na rede multicubes da Eagle Football. O RWDM Brussels está em situação ainda pior que o time brasileiro e acaba de ser rebaixado em definitivo para a liga amadora da Bélgica.



O motivo para o clube cair para uma espécie de terceira divisão do país deveu-se pelo fato de não obter a licença necessária para a disputa da Série B. Com dívidas relacionadas à gestão sob o comando de John Textor, está impedido de registar jogadores por punição imposta pela Fifa.



Em paralelo, A Ares, fundo credor que assumiu o controle da Eagle, colocou o RWDM à venda e busca um comprador, enquanto tenta uma reestruturação.

O clube belga foi 13º da segunda divisão e inicialmente seria rebaixado porque há uma regra na Bélgica de que times sub-23 não podem ser rebaixados na competição. Ou seja, sobraria para o RWDM, que ainda perdeu três pontos por problemas financeiros na temporada, mas a Autoridade Belga de Competições achou que seria injusto por que quatro times foram piores e cancelou o rebaixamento.