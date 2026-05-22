Bastos em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Bastos em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 22/05/2026 22:56

O zagueiro, aliás, não esteve entre os relacionados para os jogos contra o Corinthians e Independiente Petrolero, que aconteceram nesta semana. O último jogo do angolano foi na derrota para a Chapecoense por 2 a 0, pela Copa do Brasil, no dia 14.

Para a partida diante do Tricolor Paulista, o técnico Franclim Carvalho contará com apenas três zagueiros de ofício: Ferraresi, Justino e Ythallo. O lateral-esquerdo Marçal e o volante Newton podem atuar improvisados no setor.

O zagueiro Alexander Barboza, que era baixa certa porque já tinha 12 partidas pelo Glorioso no Campeonato Brasileiro, foi anunciado nesta sexta-feira (22) como reforço do Palmeiras.

São Paulo e Botafogo vão medir forças neste sábado (23), a partir das 17h, no Morumbis. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.