Nelbe foi um dos destaques da terceira edição do Outboxing Fight Night - (Foto: Fernando Tucori)

Nelbe foi um dos destaques da terceira edição do Outboxing Fight Night (Foto: Fernando Tucori)

Publicado 23/05/2026 09:00

A terceira edição do Outboxing Fight Night terminou com mais uma defesa de cinturão para Nelbe Jacundino no último sábado (17), mas não sem dificuldades. Na luta principal do evento, realizado em Rio Claro, São Paulo, o campeão cruzador do Conselho Nacional de Boxe (CNB) superou Michel “Vereador” Silva por decisão dividida dos jurados em um combate marcado pelo equilíbrio e pela intensidade do início ao fim.



Após o confronto, Nelbe admitiu que encontrou dificuldades diante da movimentação do adversário. Segundo o campeão, um dos principais desafios da luta foi conseguir conectar golpes limpos em Michel. “O momento mais difícil foi acertar um golpe contundente num adversário com uma esquiva tão boa”, afirmou.