Nelbe foi um dos destaques da terceira edição do Outboxing Fight Night (Foto: Fernando Tucori)
Após o confronto, Nelbe admitiu que encontrou dificuldades diante da movimentação do adversário. Segundo o campeão, um dos principais desafios da luta foi conseguir conectar golpes limpos em Michel. “O momento mais difícil foi acertar um golpe contundente num adversário com uma esquiva tão boa”, afirmou.
Mesmo diante das dificuldades, o atleta destacou que a estratégia construída durante a preparação funcionou dentro do ringue. O foco da equipe esteve justamente em limitar a movimentação do desafiante e impedir que ele conseguisse escapar das ações ofensivas. “Treinamos muito o fato de cercá-lo e não deixá-lo fugir com a sua movimentação de pernas. E funcionou bem”.
A vitória no OFN 3 também representa uma mudança importante na trajetória do campeão. Mais do que manter o cinturão cruzador do CNB, Nelbe vê o resultado como o início de uma nova fase dentro da carreira profissional. “Essa defesa representa a abertura de um novo ciclo e a busca de novos objetivos fora do país”, destacou.
Com o crescimento do Outboxing Fight Night, Nelbe acredita que eventos como o OFN vêm ajudando diretamente na evolução do Boxe nacional. Para ele, a estrutura e o tratamento oferecido aos atletas acabam impactando não apenas quem participa do card, mas também todo o cenário brasileiro.
“Demais! A qualidade do evento em diversos fatores motiva os atletas e influencia outros promotores a melhorarem seus eventos e tratarem com mais dignidade os atletas brasileiros”, disse o campeão brasileiro, reforçando o papel do OFN no atual momento da modalidade.
Agora, com mais uma vitória importante na conta, o foco do lutador muda de direção. Nelbe deixa claro que seus próximos objetivos passam pelo cenário internacional e pela busca de títulos maiores fora do Brasil. “Agora é treinar mais. Os objetivos são as lutas internacionais e títulos de grande expressão”, encerrou.
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